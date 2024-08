Markt Hartmannsdorf siegt bei Unterlamm mit 3:1

Details Sonntag, 18. August 2024 19:30

In einem spannenden Auftaktspiel der 1. Runde der Gebietsliga Süd triumphierte Markt Hartmannsdorf mit einem 3:1-Auswärtssieg gegen USV Raika Unterlamm. Die Gäste legten einen fulminanten Start gegen den Aufsteiger hin und konnten bereits in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg stellen.

Dizdarevic trifft doppelt - 1:2 zur Pause

Von Beginn an zeigte Markt Hartmannsdorf, dass sie gewillt waren, das Spiel zu dominieren. Bereits in der 2. Minute kam der erste Schuss aufs Tor von Unterlamm, doch dieser blieb ohne Erfolg. Doch es dauerte nicht lange, bis die Gäste ihre Angriffsbemühungen belohnten. In der 17. Minute brachte Aldin Dizdarevic die Gäste mit einem präzisen Abschluss in Führung. Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später erzielte der Kapitän von Unterlamm, Kevin Matzl, den Ausgleich zum 1:1.

Das Spiel entwickelte sich zunehmend zu einem offenen Schlagabtausch, bei dem beide Mannschaften zu Chancen kamen. Doch erneut war es Aldin Dizdarevic, der für Markt Hartmannsdorf erfolgreich war. In der 36. Minute traf er zum 1:2 Halbzeitstand.

Eigentor bringt die Entscheidung

Nach der Pause setzte sich das intensive Spiel fort. Markt Hartmannsdorf versuchte, ihre Führung weiter auszubauen, doch Unterlamm hielt gut dagegen. Die Gäste blieben jedoch weiterhin gefährlicher -Fabian Damm traf in der 63. Minute nur den Pfosten. Sekunden später die nächste große Chance, die sie jedoch erneut nicht nutzen konnten.

Die endgültige Entscheidung fiel dann in der 71. Minute durch ein unglückliches Eigentor von Jan Šoštarec, das Markt Hartmannsdorf mit 1:3 in Führung brachte. Trotz aller Bemühungen von Unterlamm, das Ergebnis noch zu drehen, blieb es bei diesem Stand, und das Spiel endete mit einem verdienten 3:1-Sieg für die Gäste aus Markt Hartmannsdorf.





Aufstellungen

Unterlamm: Julian Hammer - Lukas Lenz-Riegler, Benjamin Moser, Florian Fuchs, Jan Šoštarec, Niko Barbaric - Kristjan Kulcar, Dennis Maurer, Philipp Hammer - Kevin Matzl (K), Maximilian Moser

Ersatzspieler: Johann Gartler, Lukas Michael Mandl, Matthias Siegl, Nico Gimpl, Kevin Pfeifer

Trainer: Mathias Pfeifer





USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf: Clemens Legenstein - Stefan Platzer, Mislav Maruna, Marcel Maier, Manuel Grabner - Tomaz Podgorelec, Dario Potrosko, Julian Seidnitzer, Martin Sampl (K) - Aldin Dizdarevic, Diego Wendel De Souza Silva

Ersatzspieler: Wolfgang Hutter, Noah Fürntrath, Anis Agan Poric, Michael Ulz, Fabian Damm, Jakob Wagner

Trainer: Diego Wendel De Souza Silva





Gebietsliga Süd: Unterlamm : Hartmannsdorf - 1:3 (1:2)

71 Eigentor durch Jan Šoštarec 1:3

36 Aldin Dizdarevic 1:2

19 Kevin Matzl 1:1

17 Aldin Dizdarevic 0:1

Bericht JN

