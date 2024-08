Aufholjagd: USV Murfeld Süd dreht das Spiel und besiegt SVU Kapfenstein mit 2:1

Details Montag, 19. August 2024 22:57

In einem packenden Spiel der Gebietsliga Süd setzte sich der USV Murfeld Süd gegen den SVU Kapfenstein knapp mit 2:1 durch. Die Partie, die viele spannende Momente bot, begann turbulent und ließ die Zuschauer bis zur letzten Minute mitfiebern. Der entscheidende Siegtreffer fiel bereits in der ersten Halbzeit, doch die Spannung hielt bis zum Schlusspfiff an.

Blitzstart für SVU Kapfenstein

Gleich zu Beginn der Partie setzte der SVU Kapfenstein ein Zeichen. Bereits in der 5. Minute gelang es Bali Gashi, seine Mannschaft mit 1:0 in Führung zu bringen. Ein schneller Angriff über die Flügel brachte die Defensive des USV Murfeld Süd in Bedrängnis, und Gashi nutzte die sich bietende Chance eiskalt aus. Der frühe Treffer setzte die Heimmannschaft unter Druck und zwang sie, ihre Spielweise anzupassen.

Der USV Murfeld Süd zeigte sich jedoch unbeeindruckt und spielte weiterhin mit hoher Intensität. In der 13. Minute gelang ihnen der verdiente Ausgleich. Nino Gradišnik war zur Stelle und sorgte mit einem präzisen Abschluss für das 1:1. Die Zuschauer waren begeistert von der schnellen Antwort der Heimmannschaft, die nun das Momentum auf ihrer Seite hatte.

USV Murfeld Süd übernimmt die Führung

Das Spiel blieb auch nach dem Ausgleichstreffer spannend. Beide Mannschaften kämpften um die Kontrolle im Mittelfeld, wobei der USV Murfeld Süd zunehmend die Oberhand gewann. In der 28. Minute war es dann erneut soweit. Tim Kmetec erzielte den Führungstreffer für die Heimmannschaft und stellte das Ergebnis auf 2:1. Eine gelungene Kombination im Angriffsspiel ließ die Defensive von SVU Kapfenstein alt aussehen, und Kmetec vollendete gekonnt.

Mit der Führung im Rücken zog sich der USV Murfeld Süd ein wenig zurück und überließ den Gästen mehr Ballbesitz. Der SVU Kapfenstein versuchte, Druck aufzubauen, fand jedoch keine Lücke in der gut organisierten Abwehr der Heimmannschaft. Das Spiel verlagerte sich zunehmend ins Mittelfeld, wo intensive Zweikämpfe stattfanden.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit gab es keine weiteren Tore, sodass es mit dem Spielstand von 2:1 in die Pause ging. Beide Teams nutzten die Halbzeitpause, um neue Kräfte zu sammeln und ihre Taktiken anzupassen.

Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel zunehmend von taktischen Finessen und defensiver Stabilität geprägt. Der SVU Kapfenstein drängte auf den Ausgleich, während der USV Murfeld Süd versuchte, das Spiel zu kontrollieren und Konterchancen zu nutzen. Trotz intensiver Bemühungen beider Teams blieb es zunächst bei der knappen Führung der Gastgeber.

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit erhöhte der SVU Kapfenstein den Druck noch einmal merklich. Die Defensive des USV Murfeld Süd wurde stark gefordert, doch sie hielt den Angriffen stand. In der 90. Minute wurde eine Nachspielzeit von fünf Minuten angekündigt, was die Spannung noch einmal erhöhte.

Die Schlussphase war geprägt von hektischen Szenen und intensiven Zweikämpfen. Beide Teams warfen alles in die Waagschale, doch es gelang keiner Mannschaft mehr, einen weiteren Treffer zu erzielen. Der Schlusspfiff ertönte schließlich in der 96. Minute, und der USV Murfeld Süd durfte sich über einen hart erkämpften 2:1-Sieg freuen.

Der Erfolg in diesem spannenden Spiel bringt dem USV Murfeld Süd wichtige Punkte und gibt der Mannschaft Selbstvertrauen für die kommenden Herausforderungen in der Gebietsliga Süd. Der SVU Kapfenstein hingegen wird sich schnell von dieser knappen Niederlage erholen müssen, um in den nächsten Spielen wieder angreifen zu können.

Gebietsliga Süd: USV Murfeld Süd : Kapfenstein - 2:1 (2:1)

28 Tim Kmetec 2:1

13 Nino Gradišnik 1:1

5 Bali Gashi 0:1

by ReD

Foto: USV Murfeld Süd/privat

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.