Historisch: 1. FC Saßtal holt ersten Sieg - Tieschen unterliegt zu Hause 1:2

Ein spannendes Spiel in der 2. Runde der GLS boten sich SVU Tieschen und der 1. FC Saßtal. Trotz eines hart umkämpften Matches und Chancen auf beiden Seiten setzten sich am Ende die Gäste aus Saßtal mit 1:2 durch - was gleichbedeutend der erste Sieg des neu gegründeten Vereins aus dem Saßtal war.

Aus Mettersdorf und Weinburg endstand der 1.FC Saßtal





Saßtal nimmt das Spiel in die Hand

Die rund 200 Zuseher in der Dr. Engelbert Frühwirt Sportanlage in Tieschen sahen einen nervösen Auftakt in die Partie - kleine Passfehler schlichen sich immer wieder ein und sorgten auf beiden Seiten für Gefahrenmomente. Das erste Tor ließ nicht lange auf sich warten: In der 15. Minute traf Spieler-CoTrainer Daniel Geissler für den 1. FC Saßtal zum 0:1. Ein Eckball wurde zunächst geklärt, doch Geissler zog direkt ab und der Ball zappelte im Netz.

Die Mannschaft von Saßtal blieb weiterhin die aktivere und gefährlichere Mannschaft. Nach einer halben Stunde rettete die Abwehr von Tieschen in letzter Sekunde eine 1000%ige Chance der Gäste. Nur zehn Minuten später nutzten die Gäste einen erneuten Fehlpass in der Verteidigung, doch der Stürmer von Saßtal verfehlte das Tor knapp. Tieschen fand nur schwer ins Spiel, und so ging es mit einer verdienten 0:1-Führung für die Gäste in die Halbzeitpause.





Tieschen kämpft zurück, Saßtal holt die Punkte

Zu Beginn der zweiten Halbzeit nahm das Spiel sofort Fahrt auf: Ein Tieschener wurde kurz nach Wiederbeginn im Strafraum gelegt. Luka Zalokar legte sich den Ball zurecht und durfte sich aus elf Metern versuchen. Sein Strafstoß schlug wie gewohnt unhaltbar im gegnerischen Tor ein - 1:1 (53.). Das Spiel schien nun ausgeglichener, und Tieschen war deutlich aktiver im offensiven Spiel.

Die Gastgeber drängten weiter auf die Führung und erarbeiteten sich mehrere Chancen, doch auch Saßtal blieb gefährlich.

Die Schlussphase des Spiels wurde nochmals hektisch: Nach einem Freistoß für Saßtal drehte Neuzugang Lukas Liebmann jubelnd ab - er versenkte die Murmel gekonnt zur erneuten und späten 1:2-Führung (86.) - die Auswärts-Punkte schienen sicher.

Tieschen bemühte sich in den letzten Minuten verzweifelt um den Ausgleich, doch die Abwehr von Saßtal hielt stand. Es änderte nichts sich mehr am Spielstand und so blieb es beim knappen Sieg für die Gäste.

Mit diesem Erfolg nimmt der 1. FC Saßtal drei wichtige Punkte aus Tieschen mit und feierte den ersten Sieg der noch so jungen Vereinsgeschichte. Aufsteiger SVU Tieschen hingegen muss sich nach einer kämpferischen Leistung geschlagen geben und wird in den kommenden Spielen weiter auf Punktejagd gehen.

Nächster Gegner für Tieschen ist Gnas II - auf Saßtal wartet das Derby gegen Siebing.



Stimme zum Spiel

Co-Trainer Saßtal, Daniel Geissler:

"Erstmal Gratulation an die ganzen Mannschaft sowie dem Verein. Das war der erste Sieg für den neugegründeten 1 FC Saßtal. Aufgrund der sehr guten ersten Halbzeit, wo wir uns leider abermals nicht belohnt haben, höher zu führen, geht der Sieg in Ordnung. Auch wenn SVU Tieschen vor allem zweite Halbzeit ordentlich Druck gemacht hat. Wir freuen uns aufs Derby nächste Woche gegen USV Siebing."







Gebietsliga Süd: Tieschen : 1. FC Saßtal - 1:2 (0:1)

86 Lukas Liebmann 1:2

53 Luka Zalokar 1:1

15 Daniel Geissler 0:1

Foto: Stfv Saßtal

Bericht JN

