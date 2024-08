USV Gnas II erkämpft Auswärtssieg gegen Söchau/Fürstenfeld II

Details Samstag, 24. August 2024 21:47

Im Aufeinandertreffen zwischen Fürstenfeld II und Gnas II setzte sich der Gast in einem umkämpften Spiel knapp mit 1:2 durch. Die Partie bot den Zuschauern eine Vielzahl an spannenden Momenten und intensiven Zweikämpfen, die das Spiel bis zum Schluss offenhielten. Am Ende entschied die bessere Effizienz der Gäste das Spiel zu ihren Gunsten.

Bei hochsommerlichen Temperaturen ging es für die Teams auf den Söchauer Rasen - am Ende behielt Gnas II den kühleren Kopf





Erste Halbzeit: Führung für Gnas II

Das Spiel begann mit viel Tempo und hohem Einsatz beider Mannschaften. Schon in der 19. Minute konnte USV Gnas II die erste nennenswerte Gelegenheit nutzen. Julian Huber war zur Stelle und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Der frühe Rückstand schockierte die Heimmannschaft zwar, doch Söchau/Fürstenfeld II ließ sich nicht beirren und versuchte, den Druck zu erhöhen.

Die restliche erste Halbzeit verlief jedoch ausgeglichen, beide Teams hatten ihre Chancen, doch entweder scheiterten sie an der gegnerischen Abwehr oder am eigenen Unvermögen. Die Gäste aus Gnas zeigten sich in der Defensive stabil und ließen wenig Raum für gefährliche Angriffe der Heimelf. Mit der knappen Führung für Gnas II ging es schließlich in die Halbzeitpause.





Zweite Halbzeit: Söchau/Fürstenfeld II kämpft vergeblich

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag. Bereits nach wenigen Sekunden erhöhte Jan Kagerbauer für USV Gnas II auf 2:0 (46.). Ein schneller und präziser Angriff brachte die Abwehr von Söchau/Fürstenfeld II ins Schwimmen und Kagerbauer nutzte die Gelegenheit eiskalt aus. Nun schien die Aufgabe für die Gastgeber noch schwieriger zu werden.

Söchau/Fürstenfeld II zeigte jedoch eine beeindruckende Moral und steckte nicht auf. Angetrieben von ihren Fans und einer unermüdlichen Einsatzbereitschaft drängten sie auf den Anschlusstreffer. Es dauerte jedoch bis zur 72. Minute, ehe Sebastian Prattes die Gastgeber mit seinem Tor zum 1:2 wieder zurück ins Spiel brachte. Prattes nutzte einen Fehler in der Abwehr von Gnas II und brachte seine Mannschaft damit wieder in Reichweite eines möglichen Unentschiedens.

Die Schlussphase der Partie war geprägt von hektischen Aktionen und Chancen auf beiden Seiten. Söchau/Fürstenfeld II warf alles nach vorne, um noch den Ausgleich zu erzielen, während Gnas II versuchte, den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten.

Am Ende blieb es beim knappen 1:2-Erfolg für USV Gnas II, die sich somit drei weitere Punkte und die vorübergehende Tabellenführung in der Gebietsliga Süd sicherten.





Stimme zum Spiel

Gnas II Coach, Simon Opferkuch:

"Ein sehr kampfbetontes Spiel - zwei sehr junge Teams, die richtig gefightet haben. Großes Lob an meine Jungs, die perfekt gegen den Ball arbeiteten und die taktischen Vorgaben ideal umgesetzten. Aufgrund der großartigen kämpferischen Leistung war der Sieg verdient!"





Aufstellungen

Söchau/Fürstenfelder SK II: Simon Sommer - Maximilian Mittendrein, Dominik Müller, Peter Kandlhofer, Luis Rene Saurer - Oliver Jaindl, Sebastian Prattes, Jonas Leitgeb (K), Elias Kronaus - Lukas Michael Stefaner, Roland Cakaj



Ersatzspieler: Stefan Dettenweitz, David Fritz, Matteo Krachler, Leo Reiter, Mihret Mrakic, Moritz Jonas Hartinger



Trainer: Thomas Wilfling





Gnas: Sebastian Haas - Sebastian Roth, Marco Hödl, Jonas Rauch (K), Clemens Lerner, Jan Krobath - Raphael Konrad, Lukas Michelic, Julian Huber, Alessandro Sundl - Jan Kagerbauer



Ersatzspieler: Nik Tisler, Martin Trummer, Sebastian Scheucher, Simon Niederl, Jonas Trummer, Simon Georg Dietz



Trainer: Simon Opferkuch , BSc

Gebietsliga Süd: Söchau/Fürstenfeld II : Gnas II - 1:2 (0:1)

72 Sebastian Prattes 1:2

46 Jan Kagerbauer 0:2

19 Julian Huber 0:1

Foto: Gnas Social Media

Bericht JN

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.