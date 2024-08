Punkteteilung - Tus Kirchbach und USV Murfeld Süd trennen sich mit 2:2

Details Sonntag, 25. August 2024 08:23

In einem intensiven Spiel der Gebietsliga Süd trafen Tus Kirchbach und USV Murfeld Süd aufeinander und boten den 200 Zuschauern ein mitreißendes Duell. Nach einer spannenden Begegnung trennten sich beide Mannschaften mit einem 2:2-Unentschieden. Die Hausherren gingen zunächst in Führung, doch die Gäste aus Murfeld kämpften sich zurück und sicherten sich in der Nachspielzeit einen Punkt.

Kirchbachs Startelf gegen Murfeld Süd - am Ende gab es ein gerechtes "X"





Kirchbach geht spät in Führung

Das Spiel begann mit viel Tempo und beiden Mannschaften war anzumerken, dass sie hier unbedingt Punkte holen wollten. Tus Kirchbach zeigte von Beginn an eine engagierte Leistung und versuchte, frühzeitig Druck auf die Abwehr von USV Murfeld Süd auszuüben. In der 40. Minute gelang den Hausherren dann auch der Führungstreffer - Kilian Prutsch schoss sein Team mit 1:0 in Front.

Mit dieser Führung im Rücken spielten die Kirchbacher weiterhin selbstbewusst, konnten jedoch bis zum Halbzeitpfiff keinen weiteren Treffer erzielen. Die Gäste aus Murfeld hatten zwar einige Chancen, scheiterten jedoch entweder am gut aufgelegten Torhüter von Kirchbach oder an der eigenen Abschlussschwäche.





Murfeld Süd kämpft sich zwei Mal zurück

Nach dem Seitenwechsel versuchte USV Murfeld Süd, das Spiel zu drehen und startete mit viel Druck in die zweite Halbzeit. Doch die Abwehr von Tus Kirchbach stand zunächst sicher. In der 74. Minute gelang es den Gästen dann doch, den Ausgleich zu erzielen, allerdings auf kuriose Weise. Ein Eigentor von Simon Grassmugg sorgte für das 1:1 und brachte die Partie wieder auf Anfang.

Die Gastgeber ließen sich jedoch nicht lange beirren und schlugen nur drei Minuten später zurück. In der 77. Minute war es David Ettl, der nach einem schönen Spielzug zum 2:1 für Tus Kirchbach traf und den alten Abstand wieder herstellte.

In einer hitzigen Schlussphase drängte USV Murfeld Süd auf den Ausgleich. In der Nachspielzeit kam es dann zum Drama: Zunächst wurde ein Elfmeter für USV Murfeld Süd gegeben. Nino Gradišnik trat an und verwandelte eiskalt zum 2:2-Ausgleich (90+4.). Wenige Sekunden später wurde Kirchbachs 1:0-Torschütze mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.

Danach war Schluss im Kirchbacher Tivoli - mit dem späten Tor sicherte sich USV Murfeld Süd einen Punkt im Auswärtsspiel bei Tus Kirchbach. Das Spiel endete mit einem gerechten 2:2-Unentschieden.





Kirchbachs Torschützen Prutsch und Ettl





Statement

Aussendung Kirchbach:

"Brav gespielt, unglückliche Gegentore! Sieg wäre verdient gewesen! 2:2 Endstand - aber noch unbesiegt!"





Aufstellungen

TUS RAIBA KIRCHBACH: Lukas Hochfellner - Thomas Reichmann, Mihael Suhac, Christian Knüppel, Andreas Feyertag, Christoph Süssmaier (K), Thimo Kozicz, Fabian Prischink - Kilian Prutsch, Moritz Sakl - Alen Hrovat



Ersatzspieler: Lucas Absenger, Jan Hiebaum, Simon Grassmugg, David Ettl, Michael Pöllitsch, Florian Meier



Trainer: Mathias Gapp





USV Murfeld Süd: Patrick Schantl - Jan Reinprecht, Nicolas Zöhrer, Alexander Ploder, Stefan Ploder (K) - Alexander Scholz, Tim Kmetec, Maximilian Ringert, Christoph Puntigam - Nino Gradišnik, Sinisa Petrusic



Ersatzspieler: Josef Haring, Konstantin Radl, Maximilian Beraus, Klaus Url, Gregor Sucher, Sebastian Böhmer



Trainer: Alen Kavcic

Gebietsliga Süd: Kirchbach : USV Murfeld Süd - 2:2 (1:0)

94 Nino Gradišnik 2:2

77 David Ettl 2:1

74 Eigentor durch Simon Grassmugg 1:1

40 Kilian Prutsch 1:0

Fotos: Kirchbach Instagram

Bericht JN

