SV Mühldorf fegt USV Unterlamm mit 5:0 vom Platz

Details Sonntag, 25. August 2024 08:55

Der SV Mühldorf zeigte in der zweiten Runde der Gebietsliga Süd (STMK) eine beeindruckende Leistung und besiegte den USV Unterlamm mit 5:0. Die Heimmannschaft dominierte von Beginn an das Spiel und ließ den Gästen keine Chance. Damit holte Mühldorf die ersten Punkte der neuen Saison, Unterlamm muss sich in der neuen Liga noch zurecht finden.

5 Tore = 3 Punkte

Mühldorf bejubelt den Heimsieg!





Frühe Führung durch Elfmeter

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo und bereits in der 12. Minute gelang dem SV Mühldorf der erste Treffer. Alessandro Marcel Dier nutzte eine Gelegenheit aus elf Metern und brachte sein Team mit 1:0 in Führung.

Die frühe Führung schien die Gastgeber zusätzlich zu motivieren. Mühldorf spielte, Unterlamm warf sich dagegen. Kurz vor der Pause erhöhte Jan Susa auf 2:0 - Susa zeigte dabei seine Torjägerqualitäten und ließ dem Torhüter des USV Unterlamm keine Chance (38.).

Bis zur Halbzeitpause blieb es bei diesem Spielstand, wobei der SV Mühldorf weiterhin die dominierende Mannschaft auf dem Platz war. Die Gäste aus Unterlamm hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und konnten keine nennenswerten Akzente setzen.





Mühldorf macht den Sack zu

Auch nach der Halbzeitpause zeigte der SV Mühldorf keine Gnade. Bereits in der 52. Minute war es Denis Fras, der das 3:0 erzielte und damit den Weg für einen klaren Sieg ebnete. Nur wenig später, in der 56. Minute, setzte Philipp Hackl mit dem vierten Tor für die Heimmannschaft nach - die endgültige Entscheidung.

Der USV Unterlamm hatte zu diesem Zeitpunkt keine Antwort auf die Offensivkraft des SV Mühldorf und musste sich zunehmend auf die Defensive konzentrieren, um ein Debakel zu vermeiden. Doch in der 83. Minute stellte Jan Susa mit seinem zweiten Tor des Abends den 5:0-Endstand her.

Der SV Mühldorf zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung und beeindruckte mit schnellem, präzisem Spiel. USV Unterlamm hingegen konnte dem Druck der Gastgeber nicht standhalten und musste eine bittere Niederlage hinnehmen.

Weiter geht es für Mühldorf gegen Riegersburg - Unterlamm bekommt es mit Fürstenfelds Zweier zu tun.

Aufstellungen

Mühldorf: Paul Peter Gradischnig, Nevzat Karabulut, David Schweinzer, Sascha Adlmann, Philipp Hackl, Alessandro Marcel Dier, Maximilian Lafer (K), Pascal Gutl, Denis Fras, Miha Leskovar, Jan Susa Ersatzspieler: Bostjan Kamnik, Oliver Reicht, Elias Dier Trainer: Zoran Brecelj



Unterlamm: Julian Hammer - Benjamin Moser, Florian Fuchs, Jan Šoštarec, Niko Barbaric, Nico Gimpl - Kristjan Kulcar, Dennis Maurer, Philipp Hammer - Simon Kopinja, Kevin Matzl (K) Ersatzspieler: Johann Gartler, Lukas Michael Mandl, Maximilian Moser, Mathias Pfeifer Trainer: Mathias Pfeifer Paul Peter Gradischnig, Nevzat Karabulut, David Schweinzer, Sascha Adlmann, Philipp Hackl, Alessandro Marcel Dier, Maximilian Lafer (K), Pascal Gutl, Denis Fras, Miha Leskovar, Jan Susa





Gebietsliga Süd: Mühldorf : Unterlamm - 5:0 (2:0)

83 Jan Susa 5:0

56 Philipp Hackl 4:0

52 Denis Fras 3:0

37 Jan Susa 2:0

12 Alessandro Marcel Dier 1:0

Foto: Mühldorf

Bericht JN

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.