Sieben-Tore-Thriller geht an USV Siebing - USC Großwilfersdorf / Ilz II fährt ohne Punkte nach Hause

In einem hochklassigen Spiel der Gebietsliga Süd setzten sich die Gastgeber von USV Siebing mit 4:3 gegen USC Großwilfersdorf / Ilz II durch. Die Partie im Siebinger Waldstadion war geprägt von Führungswechseln und spannenden Torraumszenen. Besonders in der Schlussphase entwickelte sich das Spiel zu einem wahren Krimi, der die Zuschauer bis zur letzten Minute fesselte.

Perfekter Saisonstart für Siebing - 6/6 Punkte





Wilde erste Halbzeit

Die Begegnung begann vielversprechend für die Hausherren. Bereits in der 11. Minute brachte Sulaimon Fatai Adedoja den USV Siebing nach einem Eckball in Führung. Doch die Freude währte nicht lange - Ilz wurde nach dem Rückschlag stärker und belohnte sich nach einer halben Stunde. Jonas Pascal Maier-Sampt nutze einen schweren Fehler des Siebinger Torwarts eiskalt aus und erzielte den Ausgleich für die Gäste (28.).

Exakt zehn Minuten später war es wieder Maier-Sampt, der jubelnd abdrehte. Er köpfte nach einem Eckball trocken zur 1:2-Führung ein. Die Gastgeber schienen etwas aus dem Konzept geraten zu sein, kämpften sich jedoch zurück. Kurz vor dem Halbzeitpfiff konnte Marco Mayer nach einer Freistoßflanke per Kopf zum 2:2 ausgleichen (45.).

Doch die Gäste antworteten prompt. Marvin Rath traf mit einem Distanzschuss direkt nach dem Anstoß zur erneuten Führung für USC Großwilfersdorf / Ilz II, sodass es mit einem 2:3 in die Pause ging (45+1.).





Mit letzter Kraft entscheidet Mayer das Spiel

Nach dem Seitenwechsel erwischte Siebing den besseren Start. Die Gastgeber zeigten sich entschlossen, das Spiel zu drehen. In der 55. Minute war es Ales Garmut, der nach einer schönen Kombination mit Sulaimon Fatai Adedoja den erneuten Ausgleichstreffer zum 3:3 erzielte. Das Spiel entwickelte sich nun zu einem offenen Schlagabtausch, wobei beide Teams zu guten Chancen kamen.

Mit fortschreitender Spieldauer erhöhte Siebing den Druck und drängte auf den Siegtreffer. In der Schlussphase war es dann soweit: Aleksander Kramberger bediente Marco Mayer mustergültig und dieser verwandelte im Vollsprint den Konter sicher zum 4:3 - Doppelpack für Mayer (82.). Die Gäste versuchten in den letzten Minuten noch einmal alles und kamen in der Nachspielzeit zu einer Großchance, die sie jedoch nicht verwerten konnten.

Danach war Schluss und Siebing freute sich über den Heimsieg und die verteidigte Tabellenführung. Mit diesem Erfolg kann Siebing selbstbewusst in das kommende Derby gegen 1.FC Saßtal gehen, während USC Großwilfersdorf / Ilz II zuhause gegen UFC Pertelstein/Fehring II antreten wird.





Aussendung USV Siebing:

"Ein spannenderes Spiel hätte man sich für diesen großartigen Tag kaum wünschen können - es rundete das tolle Entenrennen* perfekt ab!"





*Bilder vom Entenrennen gibt`s auf den Social-Media-Kanälen des USV Siebing...

Gebietsliga Süd: Siebing : USC Großwilfersdorf / Ilz II - 4:3 (2:3)

82 Marco Mayer 4:3

55 Ales Garmut 3:3

46 Marvin Rath 2:3

45 Marco Mayer 2:2

38 Jonas Pascal Maier-Sampt 1:2

28 Jonas Pascal Maier-Sampt 1:1

12 Sulaimon Fatai Adedoja 1:0

