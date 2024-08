SV Mühldorf gewinnt in Riegersburg mit 1:3

Details Samstag, 31. August 2024 11:06

Ein spannendes Match in der 3. Runde der Gebietsliga Süd endete mit einem überzeugenden 3:1-Sieg für den SV Mühldorf gegen die Heimmannschaft SU Riegersburg. Ein hart umkämpftes Spiel am Riegersburger Sportplatz, fünf verrückte Minuten in Halbzeit zwei und letztendlich glückliche Mühldorfer.

Mühldorfer Kabinenparty in Riegersburg



Leskovar trifft kurz vor Pausenpfiff

Beide Mannschaften zeigten von Anfang an viel Einsatz und Energie. Beide Seiten neutralisierten sich lange, denn erst kurz vor der Halbzeitpause gelang den Gästen der erste Treffer. In der 42. Minute war es Miha Leskovar, den Ball ins Netz zu befördern und damit sein Team mit 1:0 in Führung zu bringen. Dies war ein kritischer Moment für die Heimmannschaft, die bis dahin gut mithalten konnte, aber durch diesen Rückstand in eine schwierige Lage geriet.

Fünf Minuten, drei Tore - Mühldorf eiskalt

Nach der Halbzeitpause kamen die Gastgeber entschlossen aus der Kabine und zeigten sofort, dass sie gewillt waren, das Spiel zu drehen. Diese Entschlossenheit zahlte sich in der 55. Minute aus, als Karlo Brkic für SU Riegersburg den Ausgleichstreffer erzielte. Mit diesem Tor zum 1:1 keimte wieder Hoffnung auf bei den heimischen Fans und Spielern.

Doch die Freude währte nicht lange. Nur drei Minuten später, in der 58. Minute, stellte Jan Susa die Führung für SV Mühldorf wieder her. Er nutzte eine sich bietende Gelegenheit und schoss sein Team erneut in Führung, was die Moral der Gastgeber erneut auf die Probe stellte.

Die Entscheidung fiel schließlich Sekunden später, in der 60. Minute, als Denis Fras den dritten Treffer für SV Mühldorf erzielte. Mit diesem Tor zum 1:3 war der Widerstand von SU Riegersburg endgültig gebrochen. Der Gastgeber konnte sich von diesem erneuten Rückschlag nicht mehr erholen und die Gäste spielten die verbleibende Zeit souverän herunter.

Der Schlusspfiff ertönte schließlich nach 90 Minuten und besiegelte den Endstand von 1:3 zugunsten von SV Mühldorf. Die Mannschaft aus Mühldorf zeigte eine beeindruckende Leistung, insbesondere in der zweiten Halbzeit, und konnte somit einen verdienten Auswärtssieg feiern.

Aufstellungen

Riegersburg: David König - Stefan Ernst Fink, Kevin Iber, Rene Juric - Kevin Maier, Paul Erkenger, Raphael Amtmann - Kevin Walch, Tobias Felkl (K), Karlo Brkic, Georg Harhammer



Ersatzspieler: Lukas Kleinschuster, Dominik Haas, Marcel Sommer



Trainer: Dr. Thomas Zojer





Mühldorf: Paul Peter Gradischnig, Mathias Walch, David Schweinzer, Marsel Müller, Sascha Adlmann, Alessandro Marcel Dier, Maximilian Lafer (K), Pascal Gutl, Denis Fras, Miha Leskovar, Jan Susa



Ersatzspieler: Bostjan Kamnik, Nevzat Karabulut, Philipp Hackl, Oliver Reicht, Elias Dier, Sandro Saria



Trainer: Zoran Brecelj

Gebietsliga Süd: Riegersburg : Mühldorf - 1:3 (0:1)

60 Denis Fras 1:3

58 Jan Susa 1:2

55 Karlo Brkic 1:1

42 Miha Leskovar 0:1

Foto: Mühldorf Instagram

Bericht JN

