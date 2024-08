Remis: SVU Kapfenstein und Tus Kirchbach trennen sich 2:2

Details Samstag, 31. August 2024 11:19

In der dritten Runde der Gebietsliga Süd trafen der SVU Kapfenstein und Tus Raiba Kirchbach aufeinander. Das Spiel war geprägt von einem ständigen Hin und Her, kämpferischen Szenen, roten Karten und einer spannenden Schlussphase. Letztendlich stand ein gerechtes 2:2 auf der Anzeigetafel - beide Seiten holten einen Punkt.

Kapfensteins Kicker wollten zwar drei Zähler, begnügten sich am Ende mit "nur" einem!

Frühe Führung und hitzige erste Halbzeit

Schon in der vierten Minute gelang SVU Kapfenstein der erste Treffer des Spiels. Andreas Glanz nutzte einen Pass von Arbias Gashi und schon landete der Ball im Netz. Kapfenstein ging somit früh mit 1:0 in Führung.

Die Gäste taten sich zunächst schwer, in der gegnerischen Hälfte Fuß zu fassen - Kapfenstein blieb weiterhin gefährlich, insbesondere durch Abschlüsse von Spielern wie Glanz Andreas und Schnepf Marco.

Tus Kirchbach fand im Laufe der ersten Hälfte langsam aber sicher ins Spiel. In der 40. Minute dann eine wilde Szene: Erst ging Georg Liebmann von Kapfenstein wegen einer Dummheit mit Gelb-Rot vom Platz, nach dem anschließenden Standard stand es plötzlich 1:1. Alen Hrovat stellte den Ausgleich für die Gäste her. Ein harter Schuss beim Freistoß wurde abgefälscht und landete im Tor - Doppelbestrafung für die Heimischen.

Doch das war nicht das Ende der ersten Halbzeit-Action. Die Unsicherheit von Kapfenstein nutzte Tus Kirchbach geschickt aus, und nur zwei Minuten später setzte sich Thimo Kozicz in einer beeindruckenden Einzelaktion durch und erzielte den Führungstreffer zum 1:2. Damit gingen die Gäste mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause.

Ausgleich an Toren - Ausgleich an Ausschlüssen

Die zweite Halbzeit begann spannend, SVU Kapfenstein ließ sich nicht hängen. Bereits in der 50. Minute erzielte Bali Gashi den schnellen Ausgleichstreffer zum 2:2, nachdem er einen wunderbaren Ball von der Seite geschickt verwertete und lässig einschob.

Das Spiel blieb ausgeglichen und bot Chancen auf beiden Seiten. Doch der Torerfolg wollte nicht mehr gelingen - die Torhüter konnten sich auszeichnen.

In den letzten zehn Minuten wurde das Spiel zunehmend hitziger. Kleine Meinungsverschiedenheiten zwischen den Spielern heizten die Stimmung weiter an. In der 84. Minute sah Alen Hrovat von Tus Kirchbach die Gelb-Rote Karte, was für seine Mannschaft eine erhebliche Schwächung bedeutete.

Doch der Ausschluss-Ausgleich blieb ohne Folgen - eine kämpferische Partie endete schließlich mit einem gerechten 2:2-Unentschieden.

Kapfenstein steht somit bei vier Punkten - die "Unentschieden-Könige" der Liga Kirchbach holten das dritte Remis in Folge.

Aufstellungen Kapfenstein: Bernd Ulrich - Klaus Mitschanek, Peter Wendler, Kevin Pöltl (K), Georg Liebmann - Jakob Fink, Andreas Glanz, Marco Jürgen Schnepf, Bali Gashi - Daniel Unger, Arbias Gashi



Ersatzspieler: Alex Sipek, Florian Titz, Alex Kokol, Niklas Pammer, David Lambrecht, Daniel Pichler



Trainer: David Sprah



TUS RAIBA KIRCHBACH: Alexander Stanek - Mihael Suhac, Christian Knüppel (K), Andreas Feyertag, Florian Meier - Moritz Sakl, Simon Grassmugg, David Ettl, Michael Pöllitsch - Robert-Sever Sima, Alen Hrovat



Ersatzspieler: Thomas Reichmann, Thimo Kozicz, Hans Simon Kickmayer, Luca Luttenberger



Trainer: Mathias Gapp

Gebietsliga Süd: Kapfenstein : Kirchbach - 2:2 (1:2)

50 Bali Gashi 2:2

44 Thimo Kozicz 1:2

40 Alen Hrovat 1:1

4 Andreas Glanz 1:0

Foto: Kapfenstein Social Media

Bericht JN

