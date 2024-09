USV Gnas II siegt knapp in Siebing

Details Freitag, 06. September 2024 20:49

In einem packenden Duell der Gebietsliga Süd zwischen dem USV Siebing und dem USV Gnas II setzte sich das Gastteam mit einem knappen 2:1-Sieg durch. Bereits zur Halbzeit lag Gnas mit zwei Toren in Führung. Trotz eines Anschlusstreffers von Aleksander Kramberger reichte es für die Heimelf nicht, um das Spiel noch zu drehen.

Gäste mit klarer 2:0-Führung

Das Match begann mit viel Spannung und hohen Erwartungen von beiden Seiten. Schon in der 19. Minute gelang den Gästen der erste Treffer. Jan Krobath verwandelte einen Freistoß in spektakulärer Manier und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Dieser frühe Treffer schockte die Heimmannschaft und setzte sie unter Druck, schnell eine Antwort zu finden.

Der USV Siebing versuchte, sich von dem Rückstand zu erholen und entwickelte mehrere vielversprechende Angriffe. Doch die Defensive von Gnas stand stabil und ließ keine klaren Torchancen zu. In der 31. Minute erhöhte Julian Huber nach einer Reihe von Schüssen auf 2:0 für Gnas. Der Ball fand letztendlich seinen Weg ins Tor und festigte die komfortable Führung der Gäste.

Gnas lässt sich Butter nicht vom Brot nehmen

Nach der Halbzeitpause setzte Siebing alles daran, das Spiel zu drehen. Doch die Abwehr von Gnas blieb weiterhin standhaft und verhinderte klare Torchancen der Heimmannschaft. Erst in der 67. Minute gelang es Siebing, den Anschlusstreffer zu erzielen. Eine schöne Kombination mündete in einem souveränen Abschluss von Aleksander Kramberger, der das 1:2 markierte und das Spiel wieder spannend machte.

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von intensiven Angriffen der Heimmannschaft, die alles daran setzte, den Ausgleich zu erzielen. Gnas verteidigte jedoch geschickt und konnte die Angriffe erfolgreich abwehren. Die Nachspielzeit von fünf Minuten bot Siebing noch einmal die Möglichkeit, zumindest einen Punkt zu retten, aber die Abwehr der Gäste blieb bis zum Schluss konzentriert.

Mit dem Schlusspfiff in der 95.Minute stand fest, dass der SV Gnas II als Sieger vom Platz ging. Der 2:1-Sieg war hart erkämpft und belohnte die Gäste für ihre Effizienz und defensive Stabilität. Trotz der Niederlage zeigte Siebing eine kämpferische Leistung, die jedoch am Ende nicht ausreichte, um die gut organisierte Abwehr der Gäste zu durchbrechen.

Die Aufstellungen beider Teams zeigten von Beginn an ihre Ambitionen. Siebing startete mit Maximilian Draxler im Tor, unterstützt von einer Abwehrreihe bestehend aus Christoph Tropper, Miha Psajd, Christoph Hainisch und Michael Simon. Im Mittelfeld agierten Sulaimon Fatai Adedoja, Florian Röck, Matej Breznik und Marco Mayer, während Ales Garmut und Aleksander Kramberger die Offensive bildeten.

USV Gnas II stellte Nik Tisler ins Tor, während Sebastian Roth, Jonas Rauch, Thomas Suppan und Marco Hödl die Verteidigung übernahmen. Im Mittelfeld spielten Jan Krobath, Clemens Lerner, Raphael Konrad, Alessandro Sundl und Fabian Horvat, während Julian Huber den Sturm anführte.

