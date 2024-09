Kapfenstein holt drei Punkte in Markt Hartmannsdorf

Details Samstag, 07. September 2024 20:09

In einem packenden Duell der Gebietsliga Süd sicherte sich der SVU Kapfenstein einen hart erkämpften 1:2-Auswärtssieg gegen den USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit konnte Kapfenstein das Spiel in der zweiten Hälfte drehen und damit wichtige drei Punkte mit nach Hause nehmen.

Kapfenstein siegte in M. Hartmannsorf

Frühe Führung für Markt Hartmannsdorf

Das Spiel begann ausgeglichen, beide Mannschaften tasteten sich in den ersten Minuten vorsichtig ab. Bereits in der 5. Minute verzeichnete der Kapitän von Markt Hartmannsdorf, Martin Sampl, den ersten Schuss auf das Tor, doch dieser führte noch zu keinem Treffer.

Nach und nach zeigte sich Kapfenstein immer besser im Spiel, doch es war der USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf, der in der 34. Minute in Führung ging. Aldin Dizdarevic erzielte das 1:0 für die Gastgeber und brachte sein Team damit in eine vielversprechende Position.

Doch die Freude währte nicht lange, denn nur wenige Minuten später, in der 41. Minute, gelang Andreas Glanz der Ausgleich für Kapfenstein. Ein unglücklicher Moment für Markt Hartmannsdorf, da Torhüter Clemens Legenstein beim Elfmeter von Glanz zwar am Ball war, diesen aber nicht aufhalten konnte.

Kapfenstein dreht das Spiel

Nach der Halbzeitpause startete Markt Hartmannsdorf energisch. Dario Potrosko traf in der 49. Minute den Pfosten und verpasste somit knapp die erneute Führung für sein Team. Das Spiel blieb spannend und beide Mannschaften schenkten sich nichts.

In der 61. Minute dann der Wendepunkt: Marco Jürgen Schnepf brachte den SVU Kapfenstein mit einem Treffer in Führung und drehte somit das Spiel.

Markt Hartmannsdorf bekam in der 69. Minute die Chance zum Ausgleich, als ihnen ein Elfmeter zugesprochen wurde. Doch Kapfensteins Torhüter Bernd Ulrich hielt den Strafstoß sensationell und bewahrte seine Mannschaft vor dem Ausgleich.

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von Fehlern im Spielaufbau bei Markt Hartmannsdorf, die Kapfenstein jedoch nicht in weitere Tore ummünzen konnte. Trotz einer guten Chance in der 76. Minute gelang es Kapfenstein nicht, die Führung auszubauen. Markt Hartmannsdorf drängte in den letzten Minuten verzweifelt auf den Ausgleich, doch es blieb beim 1:2.

Mit dem Schlusspfiff sicherte sich der SVU Kapfenstein den Sieg und Trainer David Sprah konnte bei seinem ehemaligen Verein drei wichtige Punkte feiern. Trotz der Niederlage zeigte Markt Hartmannsdorf eine engagierte Leistung, konnte jedoch die entscheidenden Chancen nicht nutzen.

Stimme zum Spiel

Kapfensteins Captain, Kevin Pöltl:

"Über das gesamte Spiel die besser Mannschaft gewesen mit den besseren Chancen. Durch richtig guten Kampfgeist gewonnen. Gratuliere an das Team."

Gebietsliga Süd: Hartmannsdorf : Kapfenstein - 1:2 (1:1)

61 Marco Jürgen Schnepf 1:2

41 Andreas Glanz 1:1

34 Aldin Dizdarevic 1:0

Foto: Kapfenstein Social Media

Bericht JN

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.