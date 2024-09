Last-Minute-Traumtor: Söchau/Fürstenfeld II bezwingt SU Riegersburg

Details Sonntag, 08. September 2024 12:20

In einem spannenden Spiel in der Gebietsliga Süd (STMK) setzte sich Söchau/Fürstenfeld II knapp mit 2:1 gegen SU Riegersburg durch. Nachdem die Gäste in Führung gegangen waren, kämpfte sich die Heimmannschaft mit zwei Traumtoren zurück und sicherte sich in der Nachspielzeit den verdienten Sieg. Die Zuschauer in Söchau erlebten eine Begegnung voller Spannung und Dramatik.

Erleichterung beim Team von Thomas Wilfling

Eine torlose erste Halbzeit

Das Spiel begann mit hohem Tempo und bereits in den ersten Minuten konnten die Gastgeber erste Akzente setzen. Nach einem gut getretenen Freistoß von Vito Mörec kam Peter Kandlhofer zum Abschluss, doch sein Versuch blieb ohne Erfolg. Kurz darauf verfehlte David Fritz nach einem Einwurf von Moritz Franz Jost knapp das Tor der Gäste.

Beide Mannschaften spielten in der ersten Halbzeit diszipliniert und erarbeiteten sich Chancen, doch es fehlte die letzte Präzision. Die Verteidigung von Söchau/Fürstenfeld II, angeführt von Kapitän Jost, und die Abwehr von SU Riegersburg, um Jakob Feier und Kevin Iber, standen sicher und ließen keine Treffer zu. Mit einem 0:0 ging es in die Pause.

Gewaltschuss zum Sieg

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild: SU Riegersburg setzte ein erstes Ausrufezeichen. In der 59. Minute verwandelte Georg Harhammer einen Freistoß direkt und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Es war ein wunderschöner Treffer, der die Heimmannschaft unter Zugzwang setzte.

Söchau/Fürstenfeld II zeigte sich unbeeindruckt und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 77. Minute gelang Vito Mörec der Ausgleichstreffer. Mit einem sehenswerten Schuss erzielte er das 1:1 und brachte die Gastgeber wieder ins Spiel.

Die Partie blieb spannend bis zur letzten Minute. In der Nachspielzeit nahm sich Verteidiger Peter Kandlhofer ein Herz und setzte aus 30 Metern zum Schuss an. Der Ball flog unhaltbar ins Tor und bescherte Söchau/Fürstenfeld II den entscheidenden 2:1-Siegtreffer. Es war ein Moment der puren Ekstase für die Heimmannschaft und ihre Fans. Kurz darauf beendete der Schiedsrichter die Partie nach zwei Minuten Nachspielzeit.

Mit diesem dramatischen Sieg sichert sich Söchau/Fürstenfeld II die ersten drei Punkte der Saison und zeigt, dass sie in der Lage sind, auch in engen Spielen zu bestehen. Für SU Riegersburg bleibt die bittere Erkenntnis, dass sie trotz einer starken Leistung ohne Punkte nach Hause fahren müssen.

Statement

Aussendung FSK: "Die Zwara schreibt nach zwei Remis nun auch voll an. Gegen Riegersburg reichten beim Zellerfest-Derby letztlich zwei Gewaltschüsse von Vito und Petzi, um in letzter Minute zu gewinnen. Gratulation!"

Gebietsliga Süd: Söchau/Fürstenfeld II : Riegersburg - 2:1 (0:0)

91 Peter Kandlhofer 2:1

77 Vito Mörec 1:1

59 Georg Harhammer 0:1

Bericht JN

