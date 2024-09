USV Siebing feiert in Saßtal 6:0-Kantersieg

In einem einseitigen Duell der dritten Runde der Gebietsliga Süd setzte sich der USV Siebing klar mit 6:0 beim 1. FC Saßtal durch. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 4:0 und ließen in der zweiten Hälfte nichts anbrennen. Besonders Aleksander Kramberger und Ales Garmut glänzten für die Siebinger mit ihren Toren und Vorlagen.

Früher Siebinger Doppelschlag

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Bereits nach sieben Minuten brachte Ales Garmut den USV Siebing mit einem sehenswerten Alleingang in Führung. Nur drei Minuten später legte Aleksander Kramberger nach, der nach starkem Pressing der Gäste das 2:0 erzielte. Die Saßtaler Abwehr wirkte in dieser Phase überfordert und konnte die frühe Drangphase der Siebinger nicht stoppen.

Saßtal zeigte sich jedoch kämpferisch und erarbeitete sich in der Folge einige gute Möglichkeiten. In der 12. Minute verpasste Dominik Wurzinger knapp das Tor, und auch Christoph Bracun scheiterte mit einem Kopfball nach einem Eckstoß in der 30. Minute nur knapp. Doch es sollte einfach nicht sein für die Hausherren.

In der 34. Minute wurde eine Freistoßchance für Saßtal aufgrund eines Stürmerfouls abgepfiffen, und es schien, als hätten die Heimischen einfach kein Glück an diesem Tag. Die Siebinger hingegen nutzten ihre Chancen eiskalt aus. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhten die Gäste durch Matej Breznik auf 3:0, nachdem dieser aus starkem Pressing heraus den Ball eroberte und abschloss. Noch vor dem Pausenpfiff legte Aleksander Kramberger nach einem schönen Pass durch die Mitte das 4:0 nach, sodass die Gäste mit einer komfortablen Führung in die Kabine gingen.

Gäste machen halbes Dutzend voll

Nach dem Seitenwechsel ließ der USV den Gastgebern mehr Ballbesitz, verteidigte aber konsequent und lauerte auf Konterchancen. Die beste Möglichkeit für Saßtal hatte Othmar Roth in der 57. Minute, dessen Lupfer jedoch von einem Siebinger Verteidiger kurz vor der Torlinie geklärt wurde. Auch der anschließende Eckball brachte keine Gefahr ein.

Die Siebinger nutzten ihre Chancen weiterhin effizient. In der 62. Minute erhöhte Ales Garmut mit einem spektakulären Seitfallrückzieher nach Vorarbeit von Sulaimon Adedoja auf 5:0. Der 1. FC Saßtal konnte daraufhin nichts mehr entgegensetzen.

In der Schlussphase des Spiels machte Siebing das halbe Dutzend voll. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Alexander Kramberger in der 81. Minute den fälligen Elfmeter zum 6:0. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit hatte Tobias Kaufmann noch die Chance auf ein weiteres Tor, scheiterte jedoch am Torwart der Hausherren. Mit diesem klaren Sieg zeigte der USV Siebing eindrucksvoll seine Stärke und dominierte das Spiel über die gesamte Dauer.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Basti Gu (5849 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Basti Gu mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.