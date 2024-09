1. FC Saßtal feiert gegen Pertlstein/Fehring II souveränen 3:0-Sieg

Im Rahmen der 5. Runde der Gebietsliga Süd traf der 1. FC Saßtal auf Raiffeisen Pertlstein/Fehring II und konnte dabei einen überzeugenden 3:0-Sieg einfahren. In einem von Anfang an umkämpften Spiel, in dem beide Teams mit den nassen Bedingungen zu kämpfen hatten, setzte sich Saßtal letztlich dank einer starken Mannschaftsleistung und präzisen Abschlüssen durch.

Wolf bringt Hausherren in Front

Der Anpfiff des Spiels erfolgte wie geplant trotz des Regens, was eine Verlegung des Spielorts nach Mettersdorf notwendig machte. Beide Mannschaften taten sich zu Beginn schwer, die entscheidenden Pässe zu spielen. Nach zehn Minuten ohne klare Torchancen gelang es jedoch Saßtals Lukas Liebmann sich allein vor dem Tor der Gäste wiederzufinden, doch der Torhüter von Pertlstein/Fehring parierte stark.

In der 28. Minute war es dann Jan Wolf, der die Abwehr der Gäste hinter sich ließ und sehenswert zum 1:0 für den 1. FC traf. Diese Führung brachte dem Heimteam Sicherheit und Kontrolle über das Spiel.

Marbler trifft zur Vorentscheidung

Die zweite Halbzeit begann ähnlich energisch wie die erste. Bereits in der 48. Minute konnte Saßtal seine Führung auf 2:0 ausbauen. Nach einem Eckball köpfte Michael Marbler den Ball zunächst auf einen Gegenspieler, bekam das Leder aber zurück und schoss das Spielgerät entschlossen ins Netz. Die Gäste versuchten, ins Spiel zurückzufinden, doch klare Torchancen blieben Mangelware.

Eine der wenigen Chancen der Gäste ergab sich in der 64. Minute, als ein Schuss knapp über das Tor ging. Kurz darauf zeigte sich erneut die Defensive des Heimteams stark: Christoph Bracun klärte auf der Linie und verhinderte so einen möglichen Anschlusstreffer. Jan Wolf hatte in der 69. Minute die Gelegenheit, das Ergebnis weiter zu erhöhen, als er nur die Latte traf.

In der 80. Minute war es erneut die Defensive von Saßtal, die im Fokus stand, als der Torhüter einen gefährlichen Angriff der Gäste vereitelte und die Null festhielt. Schließlich setzte Sandro Mally den Schlusspunkt, als er nach einem Eckball den Ball zum 3:0 versenkte. Damit war der Widerstand von Pertlstein/Fehring endgültig gebrochen.

Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 3:0-Sieg für den 1. FC Saßtal, der damit wichtige Punkte in der Tabelle sammeln konnte. Die Heimmannschaft zeigte sowohl defensiv als auch offensiv eine starke Leistung und ließ den Gästen aus Pertlstein/Fehring nur wenige Chancen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Steve (2055 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Steve mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.