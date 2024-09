Tus Kirchbach holt ersten Saisonsieg beim SV Mühldorf

Details Samstag, 21. September 2024 14:17

In einer packenden Begegnung setzte sich Tus Kirchbach gegen SV Mühldorf knapp mit 2:1 durch. Nach einer dominanten ersten Halbzeit der Gäste und einem späten Aufbäumen der Gastgeber entwickelte sich das Spiel zu einem wahren Krimi. Alen Hrovat war mit zwei Treffern der Matchwinner für Kirchbach.

Kirchbach dominiert die erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einem frühen Torerfolg für die Gäste. In der 14. Minute nutzte Alen Hrovat eine Unsicherheit in der Abwehr von SV Mühldorf und brachte Tus Kirchbach mit 1:0 in Führung. Mühldorf tat sich zunächst schwer, ins Spiel zu finden und ließ Kirchbach mehrfach gefährlich vor das Tor kommen. In der 22. Minute hatte SV Mühldorf eine erste nennenswerte Chance nach einem Eckball, doch der Ball fand nicht den Weg ins Netz.

Nur wenig später erhöhte erneut Alen Hrovat für Tus Kirchbach auf 2:0 (28.). Mit einem sehenswerten Schuss aus etwa 25 Metern ließ er dem Torwart von SV Mühldorf keine Chance. Kirchbach war zu diesem Zeitpunkt klar überlegen und drückte auf weitere Tore. SV Mühldorf hingegen zeigte zu wenig Aktivität und konnte sich nur selten aus der Umklammerung der Gäste befreien. Die Halbzeit endete mit einer komfortablen 2:0-Führung für Tus Kirchbach.

Mühldorf kämpft sich zurück

Nach der Pause zeigte SV Mühldorf ein anderes Gesicht. Mit mehr Tempo und Kampfgeist versuchten die Gastgeber, das Spiel noch zu drehen. In der 52. Minute verpasste Mühldorf eine große Chance knapp, doch das Team zeigte sich nun deutlich aktiver. Nur eine Minute später sorgte der Torwart von SV Mühldorf, Gradischnig, mit einer Glanzparade für Aufsehen und hielt sein Team im Spiel.

Die Bemühungen von SV Mühldorf wurden in der 75. Minute belohnt. Nach einem schönen Pass von Elias Dier traf David Schweinzer zum 1:2 und sorgte damit für neue Hoffnung bei den Heimfans. Mühldorf drängte weiter auf den Ausgleich und kam in der 90. Minute zu einer weiteren Großchance, die jedoch an der Latte endete.

Letztlich brachte Tus Kirchbach den knappen Vorsprung über die Zeit. Das Spiel endete nach einer aufregenden Nachspielzeit mit 2:1 für die Gäste.

Die Zuschauer erlebten ein spannendes Spiel, das bis zur letzten Minute offen war. Während Tus Kirchbach durch den Sieg wichtige Punkte sammeln konnte, verpasste SV Mühldorf die Chance, die Tabellenführung zu übernehmen.

Aussendung, Tus Kirchbach: "Die erste Halbzeit war von unserer Seite sehr gut gespielt, Mühldorf hatte keine zwingenden Chancen und somit gingen wir nach zwei Toren von Alen Hrovat verdient in die Pause. In der zweiten Spielhälfte machte Mühldorf druck und konnte den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielen. Das Spiel stand auf Messersschneide. Trotzdem ein verdienter Sieg von unserer Seite, mit einem riesen Chancenplus für uns!"





