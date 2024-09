1. FC Saßtal siegt auch gegen Gnas II und lacht von der Tabellenspitze

Details Samstag, 21. September 2024 14:36

In einem hart umkämpften Spiel der 6. Runde der Gebietsliga Süd setzte sich der 1. FC Saßtal mit 3:1 gegen die zweite Mannschaft des USV Gnas II durch. Vor heimischem Publikum auf dem Mettersdorfer Sportplatz zeigte der FC Saßtal eine kämpferische Leistung und behielt am Ende die Oberhand. Besonders auffällig war die Leistung von Jan Wolf, der mit zwei Treffern maßgeblich zum Sieg beitrug. Die Gäste aus Gnas konnten trotz zahlreicher Chancen nicht die erhoffte Wende herbeiführen.

Frühe Führung für Saßtal

Kaum war das Spiel angepfiffen, ging der 1. FC Saßtal auch schon in Führung. In der 2. Minute nutzte Jan Wolf eine Unachtsamkeit in der Abwehr von USV Gnas II und brachte seine Mannschaft mit einem frühen Tor in Front. Die Gäste aus Gnas zeigten sich jedoch unbeeindruckt und versuchten sofort, den Ausgleich zu erzielen. In der 19. Minute hatte Lerner eine gute Chance für Gnas, doch der Torwart des FC Saßtal konnte den Schuss zur Ecke parieren.

Der FC Saßtal blieb weiterhin gefährlich und hatte in der 27. Minute Pech, als ein Schuss an die Stange ging. Kurz vor der Halbzeitpause konnte der FC Saßtal dann aber doch einen weiteren Treffer erzielen, jedoch wurde dieser aufgrund einer Abseitsstellung nicht anerkannt.



Fuchs und Wolf entscheiden die Partie

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigte sich der 1. FC Saßtal erneut effektiv. In der 50. Minute erhöhte Nico Fuchs auf 2:0. Die Gäste ließen sich jedoch nicht entmutigen und drängten weiterhin auf das Tor der Heimmannschaft. In der 60. Minute wurde ihr Einsatz belohnt, als Julian Huber per Kopf nach einer Flanke von Sundl zum 2:1 verkürzte.

Die Gnas II-Mannschaft war nun klar überlegen und setzte die Heimmannschaft zunehmend unter Druck - die Abwehr des FC Saßtal musste mehrmals in höchster Not klären. Die Gäste kamen zu mehreren guten Chancen, die sie jedoch nicht verwerten konnten. In der 79. Minute gelang es dem FC Saßtal nach einem Konter erneut, die Führung auszubauen. Jan Wolf traf mit einem abgefälschten Schuss zum 3:1 und machte damit seinen zweiten Treffer des Abends perfekt.

In den Schlussminuten versuchte USV Gnas II noch einmal alles, um das Spiel zu drehen. Mehrere gute Chancen blieben jedoch ungenutzt. Der FC Saßtal verteidigte geschickt und ließ nichts mehr anbrennen.

Mit dem Abpfiff stand fest: Der 1. FC Saßtal sicherte sich mit einem 3:1-Sieg die Tabellenführung in der Gebietsliga Süd. Während die Gäste aus Gnas II trotz einer kämpferischen Leistung und zahlreicher Chancen ohne Punkte nach Hause fahren mussten, durfte die Heimmannschaft ihren hart erkämpften Sieg feiern.





Statement

Aussendung 1.FC Saßtal: "Auch gegen die zweite Mannschaft aus Gnas können unsere Jungs einen Erfolg feiern! Wir gewinnen 3:1. Wichtige drei Punkte, Super Burschen!!!





Gebietsliga Süd: 1. FC Saßtal : Gnas II - 3:1 (1:0)

78 Jan Wolf 3:1

60 Julian Huber 2:1

50 Nico Fuchs 2:0

2 Jan Wolf 1:0

Bericht JN

