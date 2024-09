4:0! USV Siebing lässt Riegersburg keine Chance

In der sechsten Runde der Gebietsliga Süd trafen der USV Siebing und die SU Riegersburg/Vulkanland aufeinander. Vor heimischem Publikum zeigte Siebing eine überzeugende Leistung und siegte am Ende trotz vieler vergebener Chancen deutlich mit 4:0. Trotz engagierter Verteidigung der Gäste konnte Riegersburg den Offensivdrang der Heimmannschaft nicht stoppen. Die Gäste bekamen über das ganze Spiel wenig Zugriff und die Treffer in der zweiten Halbzeit waren die Folge.

Siebing mit früher Führung

Die Partie begann mit hohem Tempo, wobei beide Mannschaften ihre ersten Möglichkeiten hatten. Bereits in der 13. Minute konnte der USV den Führungstreffer erzielen. Nach einer schönen Aktion durch die Mitte legte Matej Breznik auf Ales Garmut ab, der den Ball sicher im Netz versenkte. Die frühe Führung brachte die Heimelf in eine komfortable Position, während Riegersburg versuchte über Konter zu Chancen zu kommen.

In der Folgezeit hatte Siebing mehrere Möglichkeiten, die Führung auszubauen. Insbesondere in der 37. Minute scheiterte Florian Roeck aus kurzer Distanz am Torhüter der Gäste, König. In der ersten Halbzeit zeigte sich Riegersburg defensiv stabil, obwohl die Gäste tief in der eigenen Hälfte agierten und nur selten in die Offensive kamen. Der Halbzeitstand blieb somit 1:0 für Siebing.

Hausherren erhöhen den Druck

Nach der Pause erhöhte Siebing den Druck. In der 48. Minute kam es zu einer Doppelchance für die Heimelf. Ales Garmut zwang den Torhüter der Gäste zu einer Ecke, und kurz darauf verpasste Mike Simon aus elf Metern. Riegersburg versuchte, mit einem schnellen Konterspiel zu antworten, jedoch ohne wirkliche Durchschlagskraft.

In der 61. Minute baute Siebing seine Führung aus. Miha Psajd verwandelte einen Freistoß aus 20 Metern perfekt ins Eck und erhöhte auf 2:0. Die Gäste zeigten sich zwar defensiv weiterhin kämpferisch, konnten jedoch offensiv kaum Akzente setzen.

Im letzten Viertel des Spiels machte Siebing endgültig alles klar. In der 84. Minute gelang es Ales Garmut erneut, sich in die Torschützenliste einzutragen. Nach einem traumhaften Assist von Aleksander Kramberger umkurvte Garmut den Torhüter und schob zum 3:0 ein. Nur sechs Minuten später setzte Matej Breznik mit einem sehenswerten Schuss den Schlusspunkt zum 4:0.

Auch in der Schlussphase des Spiels konnte Riegersburg keine nennenswerten Akzente setzen. Siebing spielte die letzten Minuten souverän herunter und stellte auch ergebnistechnisch die Rangordnung im Spiel her.

Das Spiel endete nach 93 Minuten mit einem klaren 4:0-Erfolg für den USV Siebing. Riegersburg ist noch nicht richtig angekommen in der Liga. Durch diesen Sieg festigte Siebing seine Position - bei einem Spiel weniger - im Spitzenfeld.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter M Leibnitzer (1010 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter M Leibnitzer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.