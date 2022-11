Gebietsliga West - der große Herbstrückblick 22/23

Details Sonntag, 27. November 2022 17:13

Die Hinrunde der Saison 2022/23 ist Geschichte. Wir schauen uns den Herbst an dieser Stelle im Rückblick an. An wem führte zum Beispiel in der Gebietsliga West kein Weg vorbei und wer war nur Kanonenfutter. Auch interessant: Welches Spiel bot den Fußballfans die meisten Tore und wer führt die Torschützenliste an.

Starke Wieser

Eines vorweg: Der SV Wies war im Herbst jene Mannschaft, die allen anderen Teams überlegen war. Dementsprechend stellt sich auch die Tabelle dar. Die Wieser konnten 11 von 13 Spielen für sich entscheiden und lachen mit dieser Performance von der Tabellenspitze. Zudem gab es ein Unentschieden und einmal musste man den Platz als Verlierer verlassen. 34 Punkte stehen zu Buche, sechs Punkte Vorsprung auf Verfolger Grenzland. Bereits vier Punkte dahinter liegt St. Nikolai. Agieren die Wieser auch im Frühjahr mit dieser Überlegenheit, wird am Ende wohl der Aufstieg gelingen.

Doch auch die Verfolger spielten eine durchaus beachtliche Hinrunde - dementsprechend streiten sich wohl Grenzland und St. Nikolai um den Relegationsplatz. Um noch einmal ganz vorne anzuklopfen, muss ein Top-Frühjahr gelingen und das direkte Duell muss gewonnen werden. Die meisten Tore fielen im Spiel zwischen Wettmannstätten und St. Stefan ob Stainz in der ersten Runde - das Spiel endete 8:4 für die Gastgeber. Den höchsten Sieg feierte Gralla mit einem 10:0 gegen Preding in der zehnten Runde.

Nur sieben Punkte

So bärenstark wie die Teams an der Tabellenspitze unterwegs waren, so wenig ging für die Teams im Tabellenkeller. Der SVU St. Stefan ob Stainz am Tabellenende konnte nur sieben Punkte holen und kassierte 42 Gegentore. Damit ist man aber nicht negative Ligaspitze, denn der Vorletzte Preding kassierte 52 Tore, konnte aber um zwei Punkte mehr einfahren. Um den Klassenerhalt müssen aber wohl auch Stallhofen, Stainz und möglicherweise auch noch St. Martin zittern. Man darf ein spannendes Frühjahr erwarten.

Die Torschützenliste führen Jernej Leskovar und Peter Kogelnik an - der Kicker aus Gralla und der Offensivspieler von Grenzland erzielten 17 Tore. Weitere Statistiken: Neun Spieler kassierten im Herbst fünf Gelbe Karten, ein Spieler sechs Gelbe Karten, ein Spieler sieben und ein Kicker sogar acht Gelbe, 9 Spieler kassierten eine Gelb-Rote Karte, zwei Spieler kassierten zwei Mal Gelb-Rot. Neun Spieler kassierten je eine Rote Karte.