Robert Bernhardt: "Wir legen den Trainingsschwerpunkt auf Fitneß und Ausdauer!"

Details Freitag, 20. Januar 2023 21:35

Als Aufsteiger macht der 1. FC Erdbewegungen Büchsenmeister St. Nikolai auch in der Gebietsliga West eine gute Figur. Mit sieben Siegen, drei Unentschieden und nur drei Niederlagen rangiert die Elf an dritter Stelle. Eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, dass das Team mit vielen jungen Eigenbauspielern gespickt ist. Für das Frühjahr hat man sich in Nikolai viel vorgenommen, deshalb erwartet die Truppe von Coach Markus Kölldorfer eine harte und intensive Aufbauzeit. Sportdirektor Robert Bernhardt stellt sich dem Interview...

Sportchef Robert Bernhardt will noch mehr Jugendspieler in die Kampfmannschaft einbauen

Interview mit Sportdirektor Robert Bernhardt

Wie ist die Stimmung in der Mannschaft nach der Hinrunde?

"Zurzeit sehr gut, allerdings sind wir noch nicht ins Training eingestiegen."

Wie werdet ihr die Wintervorbereitung anlegen?

"Fitness und Ausdauer stehen im Vordergrund. Ausserdem fahren wir ins Trainingslager nach Umag."

Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

"Wir haben bereits ein paar getätigt. Patrick Possat (Wettmannstätten), Dino Avdic (Tillmitsch), Patrick Kogler (1. FC Leibnitz), Fabian Rasser (Werndorf) verstärken uns im Frühjahr. Michael Rucker hat seine Karriere beendet. Kevin Genseberger (Verein unbekannt), Lukas Koller (Wettmannstätten 1b), Berat Bingöl (Weinburg) werden uns verlassen."

Was muss im Frühjahr verbessert werden, um die gesteckten Ziele zu erreichen?

"Wir müssen unser jährliches Problem ausmerzen. Wir haben bisher immer in der Rückrunde stark abgebaut, deshalb legen wir den Fokus auf Fitness und Ausdauer."

Wie schätzt du die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorne haben?

"Dem USV Wies wird der Titel nicht zu nehmen sein."

Welche Teams haben dich besonders überrascht bzw. wer blieb hinter den Erwartungen?

"Der USV Grenzland hat mich sehr überrascht und von Pölfing Brunn und Stainz habe ich mir mehr erwartet."

Welchen Tabellenplatz hast du für deine Mannschaft ins Auge gefasst?

"Wir wollen unter den ersten fünf abschließen."

Du hast sicher die WM verfolgt? Wie fällt deine Analyse aus?

"Argentinien war der verdiente Weltmeister. Die Spiele waren teilweise sehr gut, aber über die Schiedsrichterleistungen darf diskutiert werden."

Ein Wordrap

Messi oder Ronaldo?

Messi - er ist der bessere Fussballer und spielt in einer Top-Liga.

SUV oder Sportwagen?

SUV - ich habe selber einen

Fisch oder Fleisch?

Fleisch

Strand oder Berge?

Beides - im Sommer Strand, die restliche Zeit Berge

Bier oder Wein?

Wein - als St. Nikolaier geht das gar nicht anders.

Lieblingsverein?

1. FC St. Nikolai im Sausal

Lieblingsspieler?

Roland Reininger

Vorbild?

Man muss seinen eigenen Weg gehen.

Deine Ziele für die Zukunft?

Ich möchte weiterhin mit dem FC St. Nikolai erfolgreich sein und noch mehr junge Spieler in die Kampfmannschaft bringen.

by: René Dretnik

Fotocredit: privat