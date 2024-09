Punkteteilung: USV Grenzland bleibt weiterhin ungeschlagen und holt Remis gegen GASV Pölfing-Brunn

Details Sonntag, 29. September 2024 17:01

In der siebten Runde der Gebietsliga West trafen USV Veronik Installationen Grenzland und GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn in einem spannenden Duell aufeinander. Das Heimteam, bis dato noch ohne Niederlage, konnte in einem ausgeglichenen Spiel einen frühen Vorsprung erzielen, doch die Gäste aus Pölfing-Brunn zeigten Kampfgeist und glichen in der zweiten Hälfte aus. Das Spiel endete schließlich mit einem gerechten 1:1-Unentschieden, nachdem beide Mannschaften zahlreiche Chancen hatten, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden.

Früher Führungstreffer für Grenzland durch Vid Paradiz

Bereits in der Anfangsphase der Partie zeigten beide Teams, dass sie gewillt waren, das Spiel zu dominieren. Die ersten Minuten gehörten leicht den Gästen aus Pölfing-Brunn, die etwas stärker auftraten und den Ball besser kontrollierten. Doch es war Grenzland, das den ersten entscheidenden Akzent setzte.

In der 18. Minute schlug USV Grenzland zu. Nach einem präzisen Pass in die Spitze gelang es Vid Paradiz, mit einem gezielten Schuss ins Tor zu treffen. Der gegnerische Torhüter war zwar noch dran, konnte den Ball jedoch nicht mehr entscheidend abwehren.

Die Gäste ließen sich jedoch nicht beirren und erarbeiteten sich ebenfalls einige gute Chancen. In der 22. Minute hatte Pölfing-Brunn eine vielversprechende Gelegenheit, doch Torhüter Nino Mihelak machte das kurze Eck gekonnt zu. Kurz vor der Halbzeit hatten die Gäste erneut eine gute Möglichkeit, doch ein Kopfball ging knapp über das Tor.

Pölfing-Brunn gleicht aus

Nach der Pause war es zunächst wieder Grenzland, das die Initiative ergriff. In der 45. Minute versuchte es der Torschütze abermals mit einem starken Abschluss - dieser fand jedoch nicht ins Tor. Nur sechs Minuten später hatten die Heimischen erneut Pech, als ein Schuss nur an den Pfosten ging.

Die Gäste blieben jedoch gefährlich und belohnten sich schließlich in der 68. Minute. Nach einer Ecke gelang Maximilian Tristan Clavora per Kopf der Ausgleich zum 1:1. Der Torjubel war groß, die Gästefans aus dem Häuschen und die Partie wieder offen.

Nun war das Spiel von intensiven Zweikämpfen und weiteren Torchancen geprägt. In der 79. Minute wurde das Spiel ruppiger, als beide Teams vehement nach Abschlüssen suchten. Wenige Minuten später hatte Grenzland eine große Gelegenheit, erneut in Führung zu gehen. Doch der Abschluss fiel zu schwach aus, um Torhüter Manuel Puschnigg ernsthaft zu gefährden.

Torhüter standen im Fokus

Auch Pölfing-Brunn kam noch zu einer guten Chance. In der 80. Minute probierten es die Gäste mit einem Weitschuss, doch Grenzland-Keeper bewies abermals seine Klasseund verhinderte das 1:2.

In den letzten Minuten des Spiels bemühten sich beide Mannschaften weiterhin, den entscheidenden Treffer zu erzielen, doch es blieb beim 1:1. Nach 91 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und beide Teams mussten sich mit einer Punkteteilung zufrieden geben.

Das Unentschieden spiegelt die ausgeglichene Leistung beider Mannschaften wider. USV Grenzland bleibt damit weiterhin in der oberen Tabellenregion, während GASV Pölfing-Brunn wertvolle Punkte im Kampf um eine bessere Platzierung sammeln konnte. Die Zuschauer in Bachholz wurden jedenfalls nicht enttäuscht und sahen ein spannendes und umkämpftes Spiel.

Statements:

Martin Teißl, Obmann Pölfing Brunn:

"Vor dem Spiel hätte ich den Punkt sofort genommen. Wir hatten leichte Spielvorteile und auch ein wenig Glück. Allerdings wollten wir den Sieg mehr als die Gegner. Im Endeffekt hat das Unentschieden gepasst. Ich bin auf die Mannschaft sehr stolz, wir mussten mit vielen Ausfällen kämpfen und haben trotzdem einen Punkt geholt!"

Gebietsliga West: USV Grenzland : Pölfing-Brunn - 1:1 (1:0)

68 Maximilian Tristan Clavora 1:1

19 Vid Paradiz 1:0

by René Dretnik

Fotos: Alex Matzka

