Spannendes Derby: SC Eibiswald zwingt (Ex-)Tabellenführer in der Overtime in die Knie

Im Derby der 8. Runde der Gebietsliga West trafen der SC MSG Eibiswald und der USV Grenzland aufeinander. Die Heimelf sicherte sich in einem packenden Duell einen knappen 2:1-Sieg. Trotz der Favoritenrolle der Gäste zeigte Eibiswald eine kämpferische Leistung und entschied das Spiel in der Nachspielzeit für sich. Der bisherige Tabellenführer musste somit seine erste Saisonniederlage hinnehmen.

Klug bringt Hausherren früh in Führung

Zu Beginn des Spiels zeigten beide Mannschaften ihre Entschlossenheit. Bereits in der 5. Minute versuchte Eibiswalds Levin Oparenovic, Gästegoalie Nino Mihelak mit einem Weitschuss zu überwinden. Doch dieser parierte souverän. Es folgten weitere Chancen, doch es war Lukas Klug, der in der 16. Minute nach einer Ecke von Marcel Vindis die Hausherren in Führung brachte. Sein Schuss aus kurzer Distanz landete im unteren rechten Eck und bedeutete das 1:0.

Die Gäste bemühten sich, ins Spiel zu finden, scheiterten jedoch mehrmals an der gut organisierten SC-Abwehr. Peter Kogelnik versuchte sein Glück aus der Distanz, fand aber in Torhüter Christoph Leitinger seinen Meister. Die Halbzeitpause erreichten die Teams mit einem knappen Vorsprung für Eibiswald.

Entscheidung in der Nachspielzeit

Nach dem Seitenwechsel drängte der USV Grenzland auf den Ausgleich und wurde in der 59. Minute belohnt. Maid Music köpfte nach einer Ecke von Aljaz Grasic ins kurze Eck und glich damit die Partie zum 1:1 aus. Beide Teams kämpften in der Folge um die Führung, doch die Defensivreihen dominierten das Geschehen.

Die Schlussphase war geprägt von weiteren Chancen für Eibiswald. Moritz Gosch und Maximilian Sommersguter versuchten es aus der Distanz, aber die Abschlüsse fanden nicht den Weg ins Tor. Die Entscheidung fiel schließlich in der 94. Minute: Levin Oparenovic nutzte eine präzise getretene Ecke von Marcel Vindis, um per Kopfball das 2:1 für Eibiswald zu erzielen. Der Jubel im Josef Fließer Stadion war grenzenlos, als die Heimmannschaft den Führungstreffer in letzter Minute erzielte.

Mit diesem Sieg festigte der SC MSG Eibiswald seine Position im Vorderfeld der Tabelle, während der USV Grenzland die erste Saisonniederlage hinnehmen und den Platz an der Sonne an den SV Heimschuh-Kitzeck abtreten musste.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Stefan Schöner (6715 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Stefan Schöner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.