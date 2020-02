Kompakt: Die 23 GLW Testspiel-Ergebnisse aus der KW 07/08!

Details Mittwoch, 26. Februar 2020 13:22

Ab dem 20. März rollt das Leder wieder in der Gebietsliga West. Zeit genug also, um sich dafür entsprechend vorzubereiten. Dabei wird es neben einem packenden Titelkampf wohl auch zu einer ganz engen Geschichte bezüglich der Abstiegsfrage kommen. Umso wichtiger wird sein, die "Hausaufgaben" so zu erledigen, dass man dann in der Frühjahrsrunde seine Vorgabe auch erreichen kann. LIGAPORTAL bleibt klarerweise am Ball und wird laufend die aktuellen Resultate präsentieren. Hier schon einmal die 23 Testspiel-Begegnungen aus den Kalenderwoche 07 und 08.

VEREIN GEGNER LIGA ERGEBNIS Lankowitz Köflach OLM 3:3 Lankowitz Edelschrott 1.West 8:0 Lankowitz Mooskirchen OLM 3:1 St. Stefan/St. Oberaich GLMÜ 2:1 St. Stefan/St. Ligist ULW 0:2 St. Stefan/St. Fernitz-Mellach GLM 0:3 Kaindorf/S. Ragnitz ULW 4:4 Kaindorf/S. Siebing GLS 5:1 Wettmannstätten Pölfing-Brunn ULW 3:3 Wettmannstätten Dobl ULW 0:0 St. Martin/S. Pistorf 1.West 8:0 Söding Pachern II 1.MB 8:0 Ehrenhausen/W. Lind. Leibnitz ULW 3:4 Grenzland Pölfing-Brunn ULW 1:5 Grenzland St. Andrä/H. 1.West 1:5 Preding Pölfing-Brunn ULW 0:6 Preding Adlwang 2.Kl. 2:1 Stainz Bad Gams ULW 3:2 Stainz Unterpremstätten 1.MB 1:1 Stallhofen Kainach 1.West 5:3 Stallhofen Unterpremstätten 1.MB 3:1 Heimschuh St. Nikolai/S. 1.West 4:0 Heimschuh St. Johann/S. 1.West 8:2

by: Ligaportal/Roo

