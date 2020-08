Schilcherlandderby: Der SC Stainz siegt in St. Stefan ob Stainz.

Details Samstag, 29. August 2020 14:35

Das Schilcherlandderby in der Gebietsliga West zwischen dem SVU Immo Resch St. Stefan ob Stainz gegen den SC Stainz 1922 endete mit einem überraschenden 1:4 SIeg der Gäste aus Stainz. Aufgrund der Covid-Massnahmen durften nur 200 Besucher ins Stadion, unter normalen Umständen wären sicherlich mehr Fans zum Spiel erschienen. Sie sahen eine überlegene Gastmannschaft, die schlussendlich als verdienter Sieger vom Platz ging.

In der vergangenen Saison war St. Stefan ob Stainz einer der drei Titelfavoriten, der SC Stainz hingegen haderte mit dem Abstiegskampf. Aufgrund dieser Situation dachten sich viele, das dies eine klare Sache für die Heimelf sein würde. Jedoch hatten sie die Rechnung ohne die Gäste gemacht. Stainz trat von Beginn an mit großem Selbstvertrauen und unbedingtem Siegeswillen auf und ließ die Heimelf kaum ins Spiel kommen. Agil und bissig agierten die Gäste, die Heimischen wirkten zwischenzeitlich ein wenig träge. Nach 23 Minuten durften die Auswärtigen, wenn man aufgrund der Nähe der beiden Orte überhaupt von Auswärtigen sprechen darf, zum ersten mal jubeln. Ein Freistoß aus dem Halbfeld wurde von einem Verteidiger aus St. Stefan unglücklich ins eigene Tor gescherzelt, das Tor wurde aber Daniel Schinagl zuerkannt. Mit dem 0:1 Pausenstand pfiff der Unparteiische in die Kabine. Nach Wiederanpfiff ging es in ähnlicher Tonart weiter, Stainz blieb tonangebend und drückte dem Spiel klar den Stempel auf. Nach der 0:2 und 0:3 Führung durch zwei klassische Kontertore in der 54. und 64. Minute von Edis Ljubijankic waren sich alle Zuseher einig, dass Stainz den Platz als Sieger verlassen würde. Trotzdem erzielten die Hausherren in der 66. Minute den 1:3 Ehrentreffer. Marc Hendler trat zum Strafstoß an und versenkte den Elfmeter staubtrocken. Der 1:4 Treffer von Sebastjan Tuhtar war besonders sehenswert. Der slowenische Legionär startete einen Sololauf von der Mittellinie, überdribbelte drei Gegenspieler und versenkte den Ball in den Maschen. Das war es dann auch gewesen, der SC Stainz siegte verdient mit 1:4. Für St. Stefan ist im nächsten Spiel gegen Allerheiligen II Rehabilitation angesagt. Der SC Stainz trifft zuhause auf den SFL Stallhofen.

SVU ST. STEFAN OB STAINZ - SC STAINZ 1922 1:4 (0:1)

Torfolge: 0:1 (23. Schinagl), 0:2 (54. Ljubijankic), 0:3 (64. Ljubijankic), 1:3 (66. Hendler (E)), 1:4 (92. Tuhtar)

Stimmen zum Spiel:

Anton Klug, Sektionsleiter St. Stefan ob Stainz:

"Die erste Hälfte haben wir komplett verschlafen. Stainz hat verdient gewonnen, sie haben viel cleverer gespielt als wir."

Patrick Steiner, Trainer Stainz:

"Wir haben unsere Hausaufgaben gut erledigt, waren viel bissiger als der Gegner. Das war ein Super-Start in die neue Saison."

by René Dretnik

