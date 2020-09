Fulminanter Heimsieg: Kaindorf schenkt Lankowitz vier Trümmer ein

Details Samstag, 05. September 2020 19:43

Das Spitzenspiel der Gebietsliga West and diese Runde in Kaindorf statt. Bei strahlend schönem Sonnenschein und perfektem Fussballwetter empfing der SV Fliesen Adi Raiffeisen Kaindorf den FC Lankowitz vor 190 Besuchern. In der Vorjahressaison waren beide Teams Titelanwärter, deshalb waren die Erwartungen bei beiden Mannschaften vor der Begegnung sehr hoch. Der Unterschied, neben einer tollen fussballerischen Darbietung der Gastgeber, war heute einmal mehr der Kaindorfer Goleador Emil Novi, der drei Treffer beisteuerte. Am Ende verbuchte der SV Kaindorf einen 4:0 Sieg und weitere drei Punkte auf seinem Konto, der FC Lankowitz musste punktelos die Heimreise antreten.

Die Gastgeber konnten verletzungsbedingt und aufgrund einer Gelb-Rot Sperre nur mit einem leicht dezimierten Kader antreten, wollten aber von Anfang an dem Spiel den Stempel aufdrücken. Lankowitz agierte eher zögerlich und wollte den Spielfluss der Kaindorf durch taktische Raffinessen unterbrechen. Jedoch waren die Mannen von Coach Michael Hermann heute so motiviert, dass gegen ihr souveränes Auftreten kein Kraut gewachsen war. Bereits nach vier Minuten sorgte Michel Micossi für einen Auftakt nach Mass und bezwang den gegnerischen Torhüter Simon Monsberger zur 1:0 Führung. In der 17. Minute machte Kaindorfs Torschütze vom Dienst seinem Namen alle Ehre und drückte den Ball zum 2:0 in die Maschen. Der nächste Höhepunkt im Spiel war der Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Reinhold Summer, wie immer bei Kaindorf legte sich Emil Novi den Ball zurecht und stellte bravourös auf 3:0. Das Spiel wurde jetzt ein wenig härter verlor aber trotzdem nicht an Attraktivität.

Emil Novi erzielte einen lupenreinen Hattrick und sorgte für die Vorentscheidung in der ersten Hälfte

Der stimmgewaltige Kaindorfer Anhang begann bereits zu feiern und sang schon "Einer geht noch leicht", scheinbar wurden die Gesänge erhört, denn kaum sechs Minuten später zeigte der Unparteiische wiederum auf den Elfmeterpunkt. Wer sonst, wenn nicht Novi trat an und blieb auch beim zweiten Elfer erfolgreich und stellte so die 4:0 Führung her. Mit diesem Stand durften sich beide Mannschaften in der Kabine wiederfinden. Nach dem Wiederbeginn merkte man es den Kaindorfern an, dass sie in Führung lagen. Sie gingen es jetzt ruhiger an, Lankowitz kam aber trotzdem zu keinen zählbaren Chancen. So tröpfelte die zweite Spielhälfte ohne wesentliche Akzente vor sich hin und der Spielstand blieb mit 4:0 unverändert. In der nächsten Runde wartet ein Derby auf Kaindorf, sie gastieren in Ehrenhausen. Der FC Lankowitz empfängt den USV Grenzland im eigenen Stadion.

Der SV Kaindorf freut sich über den ersten Heimsieg in der laufenden Saison.

SV KAINDORF - FC LANKOWITZ 4:0 (4:0)

Torfolge: 1:0 (4. Micossi), 2:0, 3:0 und 4:0 (17., 22., 28. Novi)

Stimmen zum Spiel:

Markus Gudenus, Obmann Kaindorf:

"Wir haben das Spiel von Beginn an dominiert und durch hohes Pressing keine Chancen zugelassen. Der Sieg war gänzlich ungefährdet, die Mannschaft hat großartig gespielt."

Thomas Eisner, Trainer Lankowitz:

"Nach 28 Minuten war der Fisch geputzt. Mehr gibts dazu nicht zu sagen."

by René Dretnik

Foto: Kaindorf/privat

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten