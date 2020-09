Ungefährdeter Heimsieg: Eibiswald holt drei Punkte gegen Ehrenhausen

Details Sonntag, 06. September 2020 09:21

In der Gebietsliga West traf der SC MSG Eibiswald auf den FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstraße. 120 Zuseher kamen ins Josef Fliesser Stadion in Eibiswald und sahen einen ungefährdeten und souveränen 5:1 Heimsieg. Nach einer ausgeglichen ersten Halbzeit drückten die Gastgeber im zweiten Durchgang auf die Tube und ließen den Gästen kaum noch Luft zum Atmen. Schiedsrichter der Begegnung war Hubert Adam.

Der SC Eibiswald musste zum Saisonauftakt eine Niederlage hinnehmen, wollte sich deshalb vor heimischen Publikum rehabiliteren und das Spiel unbedingt gewinnen. Der FC Ehrenhausen kam, aufgrund des Eröffnungssieges mit stolzer Brust und hatte es sich zum Ziel gesetzt aus Eibiswald Punkte zu entführen. Der Plan der Gastgeber, die von Coach Damijan Perus gut auf den Gegner eingestellt wurden, ging auf, bereits nach sechs Minuten traf David Pauko zum 1:0. Der Jubel war noch nicht verhallt, als Manuel Narrath in der 8. Spielminute auf 2:0 erhöhte. Ehrenhausen steckte aber nicht auf, Trainer Bojan Zrnko peitschte seine Mannen nach vor und so netzte Philip Resch in der 13. Spielminute zum 2:1 Anschlußtreffer ein.

Die Eibiswalder Stürmer David Pauko erzielte einen Doppelpack

Jetzt wurde das Spiel richtig spannend, die Gastgeber wollten den Sack zumachen und noch ein Tor erzielen, die Gäste drängten auf den Ausgleich, es blieb aber beim 2:1 Halbzeitstand. Nach Wiederanpfiff sahen die Besucher ein unverändertes Spiel, zumindestens bis zur 51. Spielminute als Patrick Narat das 3:1 für sein Team machte. Jetzt gaben die Heimischen das Spiel nicht mehr aus der Hand, Ehrenhausen kam jetzt nicht mehr in den Spielfluß. In der 73. drückte David Pauko den Ball erneut über die Linie und sorgte für das 4:1 für Eibiswald. Alojsia Gluhovic setzte in der 79. Minute den Schlusspunkt und fixierte das 5:1 für die Heimelf. Das war es dann auch gewesen, Eibiswald freute sich über den ersten Dreier in der laufenden Saison, Ehrenhausen blieb bei diesem Spiel ohne Punkte. In der nächsten Runde muss Eibiswald nach Wettmannstätten, Ehrenhausen empfängt den Tabellenführer Kaindorf.

SC EIBISWALD - FC EHRENHAUSEN 5:1 (2:1)

Torfolge: 1:0 (6. Pauko), 2:0 (8. Narrath), 2:1 (13. Resch), 3:1 (51. Narrath), 4:1 (73. Pauko), 5:1 79. (Gluhovic)

Stimmen zum Spiel:

Damijan Perus, Trainer Eibiswald:

"Es war ein schweres Spiel für uns. Ehrenhausen hat zu Beginn gut mitgespielt. Nach dem 3:1 gaben wir das Spiel aber nicht mehr aus der Hand. Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft."

by René Dretnik

