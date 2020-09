Großartige 2. Hälfte: Allerheiligen II feiert einen 7:1 Kantersieg gegen St. Martin

Details Sonntag, 20. September 2020 09:37

In der 4. Runde der Gebietsliga West duellierten sich der Tabellenvierte SV Allerheiligen II und der Tabellenelfte GSV Löscher Elektronik St. Martin i.S.. Die jungen Gallier wollten nach dem Sieg in der letzten Runde wiederum voll Punkten, St. Martin hatte es sich zum Ziel gesetzt den ersten Dreier in der Saison zu holen. Am Ende entpuppten sich Allerheiligen als wenig gastfreundlich und feiert einen 7:1 Kantersieg.

Der SV Allerheiligen II beginnt mit einem Blitzstart

Bereits in den Anfangsminuten kommt Allerheiligen II gefährlicher vor das gegnerische Tor und kann das auch prompt in einen zählbaren Erfolg ummünzen. In der dritten Minute findet der gegnerische Tormann Alexander Schwarz in Maximilian Weber seinen Meister, der gekonnt auf 1:0 stellt. Dies wird heute kein guter Tag für den Gästekeeper, er muss insgesamt siebenmal den Ball aus seinem Gehäuse holen. Der erste Durchgang bleibt bis auf den Treffer unspektakulär, so kann Schiedsrichter Michael Steindl die Teams mit dem 1:0 Pausenstand in die Kabinen holen.

Im zweiten Durchgang fallen sechs Treffer

In der zweiten Hälfte agieren die Gastgeber wie ausgewechselt, anscheinend zeigt die Kabinenpredigt von Trainer Roland Kerpicz Wirkung. Der Allerheiligen-Express kommt langsam aber sicher ins Rollen. David Miljak versenkt nach 48 Minuten den Ball im gegnerischen Tor zum 2:0. In Minute 52 fasst sich Maximilian Weber ein Herz und verwertet überlegt zum 3:0. Nach dem Gegentreffer schlägt GSV St. Martin/S. in Minute 55 postwendend zurück und stellt auf 3:1. Patrick Nebel sorgt für den Ehrentreffer seiner Mannschaft. Allerheiligen II zeigt sich nur kurz geschockt und lässt Minuten später seine Fans zum 4:1 jubeln. Torschütze: David Miljak. Mit diesem dritten Treffer gelingt David Miljak ein lupenreiner Hattrick und er stellt damit seine Torgefährlichkeit unter Beweis. Allerheiligen II nutzt nach dem Treffer die Gunst der Stunde, in der 74. Minute legt Marco Lang nach und sorgt für das 6:1. Doch er setzt in der Schlussminute noch eines drauf, lässt dem Torwart im gegnerischen Gehäuse keine Chance und trifft in Minute 93 zum 7:1. Jetzt pfeift der Schiedsrichter Michael Steindl die Partie ab und Allerheiligen II feiert den Sieg. Die Gäste müssen den Platz mit einer 7:1 Niederlage verlassen. Kommende Runde muss sich das siegreiche Team gegen UFC Söding beweisen, GSV St. Martin/S. will sich gegen den FC Preding rehabilitieren.





ALLERHEILIGEN II - GSV ST. MARTIN 7:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (3. Weber), 2:0 (48. Milijak), 3:0 (52. Weber), 3:1 (55. Nebel), 4:1 (59. Milijak), 5:1 (71. Milijak), 6:1 (74. Lang), 7:1 (93. Lang)

Sportplatz Allerheiligen, 50, Steindl

Startformation:

SV Allerheiligen II: Terzic; Boric, Glanznig, Springer, Jauschowetz; Weber, Überbacher, Grillitsch (K); Miljak, Lang, Weber

GSV Löscher Elektronik St. Martin: Schwarz; Fleischhacker (K), Strauss, Pressnitz, Macek; Hudernik, Schober, Nebel, Lojnik; Strnad, Watz

Stimme zum Spiel:

Roland Kerpicz, Trainer Allerheiligen II:

"Wir haben einen super Start hingelegt und dann aber eine sehr schlechte erste Halbzeit geboten. Die zweite Hälfte war so wie geplant und sehr gut. Ich gratuliere meiner Mannschaft zur tollen Leistung im zweiten Durchgang."

Beste Spieler: Pauschallob

