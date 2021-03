Zitterpartie: Dominator Kaindorf/Sulm steht nur Corona im Weg

Details Samstag, 13. März 2021 13:30

Die Katze ist aus dem Sack! Ab Mitte Mai, Kalenderwoche 19, soll das Leder im steirischen Unterhaus wieder rollen. Aber coronabedingt eben nur in abgespeckter Form. Sprich, wenn die noch offenen Herbst bzw. Nachtragsspiele absolviert sind, kommt es dazu, dass zumindest der Führende, in die nächsthöhere Liga aufsteigen darf. Absteiger gibt es nach 19/20, nun auch 20/21 keine, auch die Relegation und der Steirercup fallen weg. Aber auch dieses Szenario steht auf sehr wackeligen Beinen. Denn das Gruppen bzw. Mannschaftstraining und die Freundschaftsspiele beanspruchen nun einmal auch eine gewisse Zeit. Was gleichbedeutend damit ist, dass es bis zu den Ostern (Anfang April) klappen sollte, in das Geschehen einzusteigen. Bei den derzeitigen Fallzahlen bzw. beim zögerlichen Auftreten der Regierung, muss in den nächsten Wochen aber schon sehr viel zusammenpassen, damit man im Steirerland ab Mitte Mai, wieder um Meisterschaftspunkte kämpfen kann.

Der erste Platz ist so gut wie vergeben

Der SV Kaindorf/Sulm in der Gebietsliga West, kann ein Lied davon singen, wie bitter die ganze Corona-Geschichte für den Amateur-Fußball sein könnte. Schon im Herbst 2019 war man als Dritter voll mit dabei im Geschehen. Aktuell weist man nach 10 Hinrundenspielen mit 30 Zählern, bei 45:6-Toren, die maximale Punkteanzahl auf. Was dann aber erneut brotlose Kunst darstellen könnte. Demnach ist es für einen Unterhausclub keine ganz so einfache Sache, die jungen Spieler, nach zwei Jahren "Aufstiegssperre", bei der Stange zu halten.

(Der SV Kaindorf/Sulm steht kurz davor, den Wiederaufstieg in die Unterliga zu bewerkstelligen)

1. KAINDORF/SULM 10 Spiele 30 Punkte

St. Martin/S. (A), Preding (H), Söding (A) = möglich: 39 Punkte = Titelchance: 95%

2. SÖDING 10 Spiele 21 Punkte

Stallhofen (H), St. Martin/S. (A), Kaindorf/S. (H) = möglich: 30 Punkte = Titelchance: 5%

Photocredit: SV Kaindorf/Sulm

by: Ligaportal/Roo

