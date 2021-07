Lady-Power! Schafft Eibiswald den Weg raus aus der Gebietsliga

Details Donnerstag, 08. Juli 2021 18:24

Mit Ausnahme der Saison 14/15 (ULW) ist der SC "MSG" Eibiswald seit dem Sommer 2006, fester Bestandteil in der Gebietsliga West. Was gleichbedeutend damit ist, dass man bereits die 15. Saison in der selben Spielklasse vor der Brust hat. In diesem langen Zeitraum waren die Eibiswalder desöfteren mit dabei im Titelkampf. Aber zum ganz großen Coup sollte es noch nicht reichen bzw. heißt es, was die Unterliga-Rückkehr anbelangt, noch Geduld aufzubringen. Mit einem schlagkräftigen Funktionärs-Team will man dieses Ziel in Bälde realisieren. Dort mit dabei sind auch drei Damen, die ihr aufopfernder Einsatz, ein ganz großes "Dankeschön" von ihren Vorstands-Kollegen einbrachte.

(Lisa Grubelnik/Kassierin, Julia Kainz/Schriftführerin, Kerstin Gosch/Kassierin-Stv., verstärken das Vorstands-Team des SC Eibiswald)

Photocredit: SC Eibiswald

by: Ligaportal/Roo