Lanzl-Festspiele: Der SV Heimschuh deklassiert den SC Stainz mit 7:2

Details Sonntag, 08. August 2021 11:36

Das Trainerdebut von Coach Alexander Radl in der Gebietsliga West ist gelungen. Der SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh zog dem SC Strasser Bau Stainz 1922 im wahrsten Sinne des Wortes das Fell über die Ohren: 2:7 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste. Die Gastgeber lachen nun seit längerem wieder einmal von der Tabellenspitze.

Johann Lanzl traf nach Belieben und steuerte fünf Tore bei

Schon nach 23 Minuten lagen die Gastgeber mit 3:0 in Front

Der SV Heimschuh startete sehr gut und aggressiv in die Partie. Tim Senicer lieferte in der 6. Minute die Ouvertüre zum Heimschuher Torfestival. Nur vier Minuten später erhöhte Jan Kainz auf 2:0. In der 22. Minute klingelte es erneut im Kasten der Gäste - Johann Lanzl eröffnete seinen großen Tag mit dem 3:0 - das war aber noch lange nicht alles für den Stürmer. In der 37. Minute verkürzte der Stainze Sebastjan Tuhtar auf 3:1 Das war auch gleichzeitig der Pausenstand.

Nach dem 4:2 war es angerichtet - Heimschuh spielte sich in einen Rausch

Im zweiten Durchgang wurde es kurz spannend - Marco Henneth traf zum 3:2 Anschlusstreffer - das Spiel schien jetzt zu Gunsten der Gäste zu kippen. Die Antwort folgte jedoch prompt. Johann Lanzl traf in der 70. Minute zum 4:2 - jetzt war der Fisch geputzt. Insgesamt noch dreimal durfte sich Lanzl in die Torschütze eintragen: Mit seinen Treffern in der 75., 83. und 89. Minute fixierte er den 7:2 Endstand und verbrachte somit das Kunstück fünf Tore in einem Spiel zu erzielen.

Gebietsliga West: SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh – SC Strasser Bau Stainz 1922, 7:2 (3:1)

6 Tim Senicer 1:0

10 Jan Kainz 2:0

22 Johann Lanzl 3:0

37 Sebastjan Tuhtar 3:1

66 Marco Henneth 3:2

70 Johann Lanzl 4:2

75 Johann Lanzl 5:2

83 Johann Lanzl 6:2

89 Johann Lanzl 7:2

Starttaufstellungen:

Heimschuh: Nico Ploder - Miha Silec, Raphael Andreas Oswald, Lukas Marko, Johann Lanzl (K), Stefan Taucher, Marco Feiertag - Tim Senicer, Florian Stangl, Lukas Bicu, Jan Kainz

Stainz 1922: Alexander Stanek - Alexander Schwab, Tilen Zoric, Davor Klapka, Christopher Kowatschitsch (K), Stefan Burtscher - Patrick Gutbrunner, Sebastjan Tuhtar, Lorenz Reisner, Philipp Hepflinger - Marco Henneth

Stimmen zum Spiel:

Alexander Radl, Trainer Heimschuh:

"Heute hat eine junge hungrige Mannschaft mit viel Herz und Leidenschaft den Saisonstart perfekt gemacht."

Patrick Steiner, Trainer Stainz:

"Das war ein Totalausfall - wir haben auf allen Linien versagt!"

by ReD

Foto: SV Heimschuh/privat

