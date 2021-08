Acht Treffer: In einem torreichen Spiel trennt sich St. Martin von Stainz mit 4:4

Details Sonntag, 22. August 2021 07:00

Eine torreiche Gebietsliga West-Begegnung sahen die 60 Besucher in der GSV-Arena. Im Spiel von GSV St. Martin/S. gegen SC Stainz gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte und beendeten das Spiel mit einem 4:4 Unentschieden.

Der SC Stainz lag bereits nach drei MInuten mit 0:1 in Front

Die Gäste aus Stainz erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Hrvoje Cavar traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten - St. Martin schoss in Minute Sechs das Tor zum 1:1 - Denis Perko drückte den Ball über die Linie. Das letzte Tor dieser turbulenten Startphase markierte Marco Henneth in der 23. Minute. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte sich der SC Stainz somit einen knappen 1:2 Vorsprung herausgespielt und mit diesem ging es auch in die Pause.

St. Martin holte einen 2:3 Rückstand auf und ging kurzzeitig mit 4:3 in Führung

Unmittelbar nach dem Wiederbeginn ließ sich Jure Bracko in der 53. Minute nicht zweimal bitten und stellte auf 2:2. Der nächste Treffer fiel in der 66. Minute - Marco Hernneth erhöhte auf 2:3 für den SC Stainz. Der GSV St. Martin/S. zeigte sich davon aber unbeeindruckt und ging durch Anzej Macek (77.) und Benjamin Temmel (89.) mit 4:3 in Front. Die endgültige Entscheidung fiel erst in MInute 92 - Tilen Zoric versenkte das Spielgerät im Netz und rettete somit seiner Mannschaft den Punkt.

Gebietsliga West: GSV Löscher Elektronik St. Martin i.S. – SC Strasser Bau Stainz 1922, 4:4 (1:2)

3 Hrvoje Cavar 0:1

6 Denis Perko 1:1

23 Marco Henneth 1:2

53 Jure Bracko 2:2

66 Marco Henneth 2:3

77 Anzej Macek 3:3

89 Benjamin Temmel 4:3

92 Tilen Zoric 4:4

Stimmen zum Spiel:

Patrick Steiner, Trainer Stainz:

"Wir haben gut begonnen sind gleich in Führung gegangen. Jedoch sind vier Gegentore aus Standards einfach zuviel! Im großen und ganzen hatten wir heute Glück im Unglück, die momentane Leistung entspricht aber nicht unseren Erwartungen."

Aufstellungen:

St. Martin/S.: Robert Silly - Alexander Silly, Benjamin Temmel (K), Martin Pressnitz, Anzej Macek, Sebastian Zirngast - Joze Hudernik, Marco Watz - Jure Bracko, Denis Perko, Sebastian Lojnik

Stainz 1922: Alexander Stanek - Alexander Schwab, Tilen Zoric, Thomas Schöner, Hrvoje Cavar, Philipp Weixler - Patrick Gutbrunner, Sebastjan Tuhtar, Philipp Hepflinger - David Reisinger (K), Marco Henneth

