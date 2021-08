Aufholjagd: Eibiswald holt einen Rückstand auf und gewinnt in Allerheiligen

Details Sonntag, 22. August 2021 15:02

Das Duell zweier Titelaspiranten der Gebietsliga West fand in Allerheiligen statt. Der SV Allerheiligen II, der sich heuer den Aufstieg als Saisonziel auferlegt hatte, empfing den SC Eibiswald - ebenfalls ein Titelanwärter. Die Gäste holten einen 1:3 Rückstand auf und siegten am Ende mit 3:5.

Nach 35 Minuten stand es 3:1 für die Hausherren - dieser Vorsprung wurde aber im zweiten Durchgang leichtfertig verspielt

Eigentlich begann das Spiel aus Sicht der Gastgeber sehr positiv. Die Elf von Coach Roland Kerpicz ging bereits nach drei Minuten durch Antonio Schauer mit 1:0 in Front. Tobias Jauschowetz setzte noch einen drauf und erhöhte auf 2:0 in MInute 24. Die Gäste gaben sich aber in keiner Phase dieses Spiels auf und kamen in der 28. Minute zum 2:1 Anschlusstreffer durch Raphael Kiefer. Nur zehn Minuten später klingelte es wieder im Eibiswalder Kasten - Antonio Schauer schoss sein Team mit 3:1 in Führung. Dies war auch gleichzeitig der Pausenstand - ein passabler Vorsprung für die Heimischen.

Nejc Pecnik leistete einen wertvollen Beitrag zum Sieg - er steuerte zwei Treffer bei

Im zweiten Durchgang drehte das Spiel - binnen zwei Minuten kamen die Gäste zum Ausgleich. Nejc Pecnik (65.) und Mathias Reiterer (67.) trafen für ihr Team und ließen die Auswärtigen jubeln. Doch der SC Eibiswald hatte heute noch nicht genug. Nejc Pecnik ließ versenkte in Minute 76 den Ball zum zweiten Mal im Kasten und stellte die 3:4 Führung her. Den Schlusspunkt bei dieser Partie setzte Lukas Klug in der 92. Minute - sein Tor sorgte für den 3:5 Endstand. In Allerheiligen werden sich viele fragen, wie man eine 3:1 Führung noch aus der Hand geben konnte. Die Gäste wiederum bewiesen Kampfgeist und Teamspirit und freuten sich zurecht über die drei Auswärtspunkte.

SV ALLERHEILIGEN II - SC EIBISWALD 3:5 (3:1)

Torfolge: 1:0 (3. Schauer), 2:0 (24. Jauschowetz), 2:1 (28. Kiefer), 3:1 (39. Schauer), 3:2 (65. Pecnik), 3:3 (67. Reiterer), 3:4 (76. Pecnik), 3:5 (92. Klug)

Sportplatz Allerheiligen; 48 Besucher; Gabrijell

Aufstellungen:

Allerheiligen: Luka Terzic, Niklas Rohrbacher, Jakob Obenaus, Lukas Überbacher, Angelo Nenadic, Tobias Jauschowetz, Leo Hajdinjak, Antonio Schauer, Lukas Rabel (K), Paul Kargl, Jan Erik Grillitsch

SC Eibiswald: Sven Knappitsch - Wolfgang Strohmeier, Andraz Vrabic, Lucas Gosch - Patrik Narath, Davor Rogina, Manuel Narath (K), Raphael Franz Kiefer, Aljosa Gluhovic - Mathias Reiterer, Nejc Pecnik

Stimmen zum Spiel:

Walter Gosch, sportlicher Leiter Eibiswald:

"Allerheiligen war in der ersten Halbzeit besser, spritziger und aggressiver. Die Moralpredigt in der Kabine hat geholfen, nach dem Seitenwechsel hat der Gegner nie mehr ins Spiel gefunden. Ich bin sehr stolz, dass wir diesen Sieg geholt haben und nicht nur weil drei Spieler ihren ersten Einsatz in der Kampfmannschaften hatten."

