Keine Gefahr: SVU St. Stefan/St. besiegt SV Stallhofen souverän mit 3:0

Details Samstag, 28. August 2021 07:00

SV SFL Raiffeisen Stallhofen kommt im neuen Fußballjahr einfach nicht auf die Beine und kassierte bereits zwei Niederlagen am Stück. An diesem Spieltag setzte es eine 0:3-Pleite gegen den SV RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz. Die Gebietsliga West bleibt weiterhin sehr ausgeglichen.

Nach fünf Minuten stand es bereits 1:0 für die Gastgeber

Thomas Mayer stellte die Weichen für SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz auf Sieg, als er in Minute fünf mit dem 1:0 zur Stelle war. Mit einem Tor Vorsprung für die Gastgeber ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. In der 75. Minute erhöhte Felix Knopper auf 2:0 für SVU St. Stefan/St. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Daniel Hechtl, der das 3:0 aus Sicht von St. Stefan perfekt machte (90.).

Stallhofen muss weiter auf die ersten Punkte warten

Letzten Endes holte SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz gegen SV Stallhofen drei Zähler. SVU St. Stefan/St. ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die fünfte Position vorgerückt. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von St. Stefan. Stallhofen bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel angesiedelt. In der nächsten Runde trifft die Hanus-Elf auf Lankowitz, man will den Favoriten im Derby ärgern.

Gebietsliga West: SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz – SV SFL Raiffeisen Stallhofen, 3:0 (1:0)

5 Thomas Mayer 1:0

75 Felix Knopper 2:0

90 Daniel Hechtl 3:0

Aufstellungen:

St. Stefan/St.: Philipp Regenfelder - Manuel Krenn, Thorsten Ruprechter, Philipp Walch (K) - Stephan Hiden, Maximillian Jöbstl, Thomas Mayer, Michael Herk - Paul Hendler, Daniel Hechtl, Jan Orend

Stallhofen: Eduard Hausegger (K), Dominik Weitzendorfer, Florian Wagner, Franco Scherr, Andreas Rumpf, Gregor Stroißnig, Martin Wallum, Manuel Marcher, Thomas Pauritsch, Stephan Pauritsch, David Schellnegger

Stimme zum Spiel:

Anton Klug, Teambetreuer St. Stefan/Stainz:

"Das schnelle Tor hat uns gut getan, danach haben wir das Spiel gut verwaltet. Im zweiten Durchgang waren wir klar besser - der Sieg war ungefährdet. Der Gegner hatte nicht eine Torchance zu verzeichnen. Ein großes gebührt dem jungen Schiedsrichter Stefan Trobjevic, er hat die Partie souverän geleitet!"

by ReD

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!