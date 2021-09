Kantersieg: Der SC Stainz überrollt den FC Preding mit 7:1

Details Samstag, 18. September 2021 17:05

SC Stainz hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und dem FC Preding das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 7:1 für den SC Strasser Bau Stainz 1922. Der Favorit setzte sich standesgemäß gegen den Underdog durch - Preding hatte nicht den Funken einer Chance.

Edis Ljubijankic steuerte zwei Treffer bei

Gleich zu Beginn erlitten die Gäste einen Schock - Alexander Deljic verletzte sich schwer und musste in der 16. Minute ausgewechselt werden. Unmittelbar danach sahen die 86 Zuschauer, wie Edis Ljubijankic in der 22. Minute das 1:0 für die Hausherren markierte. In der 29. Minute erhöhte Marco Henneth auf 2:0 für die Heimmannschaft. Mit dem 3:0 von Tilen Zoric für den Tabellenprimus war das Spiel eigentlich schon entschieden (39.). Zur Halbzeit blickte SC Stainz auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Ljubijankic gelang ein Doppelpack (48./63.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. Der sechste Streich der Gastgeber war Sebastjan Tuhtar vorbehalten (69.).

Der FC Preding musste bis dato 24 Gegentreffer hinnehmen

In der Schlussphase gelang Rok Zdovc noch der Ehrentreffer für den FC Erhart Preding (78.). Henneth vollendete zum achten Tagestreffer in der 82. Spielminute. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhren die Heimischen einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte. Beim SC Strasser Bau Stainz läuft es derzeit: Bei vier Siegen und einem Unentschieden büßte die Steiner-Elf lediglich eine Niederlage ein. Der FC Preding muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch in diesem Spiel – Preding bleibt weiter unten drin und wartet weiterhin auf des erste Erfolgserlebnis.

Gebietsliga West: SC Strasser Bau Stainz 1922 – FC Erhart Preding, 7:1 (3:0)

22 Edis Ljubijankic 1:0

29 Marco Henneth 2:0

39 Tilen Zoric 3:0

48 Edis Ljubijankic 4:0

63 Edis Ljubijankic 5:0

69 Sebastjan Tuhtar 6:0

78 Rok Zdovc 6:1

82 Marco Henneth 7:1

Stimme zum Spiel:

Patrick Steiner, Trainer SC Stainz:

"Das war von unserer Seite ein offensiv starkes Spiel. Wir hätten eventuell noch 2 - 3 Chancen besser fertigspielen können. Alles in allem war der Sieg auch in dieser Höhe verdient. Dem verletzten Spieler von Preding wünsche ich gute Besserung!"

