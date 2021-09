Eiskalt erwischt: Wettmannstätten triumphiert über Heimschuh

Details Sonntag, 26. September 2021 08:55

Bei UFC Wettmannstätten gab es für den SV Heimschuh nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 0:4. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Wettmannstätten als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Wettmannstätten ging binnen drei Minuten mit 2:0 in Führung

Einen Schock erlitt die Heimmannschaft bereits beim Aufwärmen. Kapitän Kevin Strohmeier verletzte sich an den Adduktoren - für ihn kam Rudolf Lenz aus der zweiten Mannschaft in die Startelf. Die ersten zehn Minuten gehörten den Gästen aus Heimschuh. Dreimal wurde es brandgefährlich vor dem Tor der Hausherren, Tor fiel aber keines. Die Gastgeber machten es besser: Gerhard Gasser brachte Heimschuh in der achten Minute ins Hintertreffen und Marcel Kraxner legte in der 11. Minute nach. Bis der Referee den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff schraubte Kraxner das Ergebnis in der 48. Minute mit dem 3:0 für den UFC Wettmannstätten in die Höhe. Nach einem schönen Pass von Gasser und idealem Zuspiel von Sebastian Pölzl drückt er den Ball aus fünf Metern über die Linie. Jetzt waren die Gasgeber am Drücker, Heimschuh war nicht mehr in der Lage etwas gegen die Niederlage auszurichten.

Heimschuh hat von den letzten sechs Spielen nur eines gewonnen

Die erste Ballberührung von Peter Lazarus - ein Flugkopfball - führte in der 73. Minute zum 4:0 für die Heimischen. Das war auch gleichzeitig der Endstand - ein mehr als verdienter Sieg für den UFC Wettmannstätten. Drei Siege, drei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von UFC Haring-Group Wettmannstätten bei. Die Lethmair-Elf befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte. Der SV Heimschuh muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit vier Siegen und vier Niederlagen weist Heimschuh eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht die Radl-Truppe im Mittelfeld der Tabelle. Die letzten Auftritte von SV Heimschuh waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde. Mit diesem Sieg zog Wettmannstätten an Heimschuh vorbei auf Platz sieben. Der SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh fiel auf die achte Tabellenposition zurück.

Gebietsliga West: UFC Haring-Group Wettmannstätten – SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh, 4:0 (2:0)

8 Gerhard Gasser 1:0

11 Marcel Kraxner 2:0

48 Marcel Kraxner 3:0

73 Peter Lazarus 4:0

Stimmen zum Spiel:

Thomas Letmair, Trainer Wettmannstätten:

"Vom Spielverlauf her war der Sieg verdient. Vielleicht ist er etwas zu hoch ausgefallen, da auch Heimschuh einige Chancen hatte. Der Sieg war enorm wichtig, um den Anschluss nicht zu verlieren. Wir gehen jetzt mit viel Selbstvertrauen in die nächsten Spiele!"

Alexander Radl, Trainer Heimschuh:

"Wir haben in den ersten zehn Minuten unsere drei Großchancen zur Führung nicht genutzt. WIr sind dann ungewollt von unserem Plan abgewichen und durch drei individuelle Schnitzer in Rückstand geraten. Die Mannschaft hat dann zwar bis zum Ende alles versucht, aber der Gegner hat unsere Fehler eiskalt ausgenutzt."

by ReD

