Acht Partien ohne Niederlage: SC Stainz setzt Erfolgsserie fort!

Details Samstag, 09. Oktober 2021 12:18

Drei Punkte gingen am Freitag aufs Konto von SC Stainz. Der Tabellenführer setzte sich mit einem 2:0 gegen SC Eibiswald durch. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SC Strasser Bau Stainz 1922 wurde der Favoritenrolle gerecht. Die Stainzer ließen nur wenige Zweifel über den Ausgang der Begegnung aufkommen und entführten die drei Punkte schließlich verdient nach Hause. Etwa 120 Zuschauer verfolgten im Josef Fließer Stadion diese Begegnung, die die Stainzer schließlich für sich entscheiden konnten.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Sebastjan Tuhtar stellte die Weichen für SC Stainz auf Sieg, als er in Minute 54 mit dem 1:0 zur Stelle war. In der 60. Minute erhöhte Edis Ljubijankic auf 2:0 für die Gäste. Unter dem Strich verbuchte SC Strasser Bau Stainz 1922 gegen SC MSG Eibiswald einen 2:0-Sieg.

SC Eibiswald muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Durch diese Niederlage fallen die Gastgeber in der Tabelle auf Platz acht zurück. Vier Siege, ein Remis und vier Niederlagen hat SC MSG Eibiswald derzeit auf dem Konto. Die Lage von SC Eibiswald bleibt angespannt. Gegen SC Stainz musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

SC Strasser Bau Stainz 1922 macht es sich auf den Aufstiegsrängen gemütlich. SC Stainz präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 34 geschossene Treffer gehen auf das Konto von SC Strasser Bau Stainz 1922. SC Stainz knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte SC Strasser Bau Stainz 1922 sieben Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Acht Spiele währt bereits die Serie, in der SC Stainz ungeschlagen ist.

Nächsten Freitag (19:00 Uhr) gastiert SC MSG Eibiswald bei FC Erhart Preding, SC Strasser Bau Stainz 1922 empfängt zeitgleich FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse.

Gebietsliga West: SC MSG Eibiswald – SC Strasser Bau Stainz 1922, 0:2 (0:0)

54 Sebastjan Tuhtar 0:1

60 Edis Ljubijankic 0:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!