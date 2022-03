2:0 Heimsieg: SC Stainz bleibt auf Aufstiegskurs

Details Samstag, 19. März 2022 09:23

Durch ein 2:0 holte sich SC Stainz in der Partie gegen SV Heimschuh drei Punkte. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SC Strasser Bau Stainz 1922 wurde der Favoritenrolle gerecht. Die Revanche ist geglückt - das Hinspiel hatte Heimschuh noch mit 7:2 für sich entschieden.

Ein kurioses Tor führte zum 1:0

Die Hausherren waren von Beginn an voll da und ließen den Ball und Gegner laufen. Ein sehr kurioses Tor brachte die Führung für den SC Stainz. Torhüter Markus Held stand in der Hälfte des Sechszehners - Marco Henneth überlupfte den Schlussmann - der Ball gelangte zu Edis Ljubijankic und er zog zum 1:0 ab (34.). Heimschuh war jetzt sichtlich geschockt und kam im ersten Durchgang zu keiner Torchance - Stainz spulte die restlichen Minuten bis zum Halbzeitpfiff locker runter.

Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff erhöhte Marco Henneth den Vorsprung des Ligaprimus nach 47 Minuten auf 2:0. Doch der Gast steckte nicht auf - in der 52. Minute hätte Florian Stangl den Anschlusstreffer erzielen können. Nach einem schönen Stanglpaß von Raphael Oswald scheiterte der junge Heimschuher aber im 1-gegen-1 am Stainzer Schlussmann Adrian Ledl. Nur vier Minuten später zog Stefan Matic vom 16er ab - doch auch diesen Versuch konnte der Stainzer Schlussmann mit Bravour parieren.

Stainz-Trainer Patrick Steiner sah die Gelb-Rote Karte

Die Partie nahm jetzt an Fahrt auf, beide Teams erspielten sich noch einige Möglichkeiten - Ljubijankic (Stainz, 71.) und Oswald (Heimschuh, 74.) scheiterten aber am eigenen Unvermögen. In der 82. Minute wurde der Stainzer Trainer Patrick Steiner nach einem Disput mit Schiedsrichter Elvin Beganovic binnen einer Minute mit Gelb und Gelb-Rot vom Platz gestellt - er muss seinem Team somit im nächsten Spiel von der Tribüne aus zusehen. Nach 90 Minuten war es dann zu Ende - der SC Strasser Bau Stainz 1922 fuhr gegen den SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh einen 2:0-Sieg ein.

SC Stainz konnte sich gegen SV Heimschuh auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Mit 42 geschossenen Toren gehört SC Strasser Bau Stainz 1922 offensiv zur Crème de la Crème der Gebietsliga West. Die bisherige Spielzeit von SC Stainz ist weiter von Erfolg gekrönt. SC Strasser Bau Stainz 1922 verbuchte insgesamt zehn Siege und ein Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen.

Das Sorgenkind von Heimschuh-Trainer Alexander Radl ist die Abwehr

Heimschuh muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste belegen momentan mit 19 Punkten den sechsten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 27:27 ausgeglichen. Sechs Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh momentan auf dem Konto.

Mit insgesamt 31 Zählern befindet sich SC Stainz voll in der Spur. Die Formkurve von SV Heimschuh dagegen zeigt nach unten.

Am nächsten Sonntag reist SC Strasser Bau Stainz 1922 zu SV SFL Raiffeisen Stallhofen, zeitgleich empfängt Heimschuh FC Erhart Preding.

Stimmen zum Spiel:

Patrick Steiner, Trainer Stainz:

"Das wär für den Rückrundenstart ein ganz passables Spiel. Wir sind gut in die Partie gekommen, hätten in der ersten Halbzeit unsere Chancen besser fertig spielen müssen, dann könnte das Ergebnis auch höher sein. Leider haben wir im zweiten Durchgang auch Chancen zugelassen, die der Gegner gottseidank nicht genützt hat. Aber alles in allem war das ein verdienter Sieg mit einem gerechten Ergebnis."

Alexander Radl, Trainer Heimschuh:

"Meine Mannschaft hat die sieben Ausfälle gut verkraftet und bis zum Schluss gefightet. Leider fehlte im letzten Drittel die nötige Qualität und Durchschlagskraft gegen sehr kompakte und gut organisierte Stainzer. Unter dem Strich geht das Ergebnis aber in Ordnung und die Punkte bleiben verdienterweise in Stainz."

Startformation:

Stainz 1922: Adrian Ledl - Tilen Zoric, Christopher Kowatschitsch, Philipp Hepflinger - Hrvoje Cavar, Patrick Eibl, Patrick Gutbrunner, Sebastjan Tuhtar, Stefan Burtscher - Edis Ljubijankic (K), Marco Henneth

Heimschuh: Markus Held - Mario Puchmann, Markus Reiterer, Raphael Andreas Oswald, Miha Burian, Lukas Marko (K) - Maximilian Körbler, Stefan Matic , BA, Julian Insupp - Jan Watz, Florian Stangl

Gebietsliga West: SC Strasser Bau Stainz 1922 – SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh, 2:0 (1:0)

34 Edis Ljubijankic 1:0

47 Marco Henneth 2:0

by René Dretnik