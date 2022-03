FC Ehrenhausen bezwingt SC Eibiswald

Details Samstag, 26. März 2022 22:08

Bei FC Ehrenhausen holte sich SC Eibiswald eine 0:2-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Ehrenhausen die Nase vorn. Ein Punkt hüben, ein Punkt drüben – so hatte die Ausbeute der beiden Mannschaften beim 2:2-Unentschieden im Hinspiel gelautet.

Luca Vasic brachte FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse in der siebten Spielminute in Führung. Mit einem Tor Vorsprung für das Heimteam ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Marcel Tivadar, der das 2:0 aus Sicht von FC Ehrenhausen perfekt machte (88.). Am Schluss siegte Ehrenhausen gegen SC MSG Eibiswald.

FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte FC Ehrenhausen im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. Ehrenhausen bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, fünf Unentschieden und sechs Pleiten.

SC Eibiswald findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Fünf Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. SC MSG Eibiswald taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Am nächsten Samstag reist FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse zu UFC TEAM Strommer Söding, zeitgleich empfängt SC Eibiswald die Reserve von SV Allerheiligen.

Gebietsliga West: FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse – SC MSG Eibiswald, 2:0 (1:0)

88 Marcel Tivadar 2:0

7 Luca Vasic 1:0

