Heimerfolg: SV Heimschuh dank Lanzl-Doppelpack zurück in der Spur

Sonntag, 10. April 2022

SV Heimschuh und FC Lankowitz boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

In den ersten 12 Minuten fielen drei Tore

FC Lankowitz geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Johann Lanzl das schnelle 1:0 für SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh erzielte. Nach einer schönen Einzelaktion von Dominik Braunstein spielte er einen Pass ins Zentrum - der Ball wurde auf Lanzl durchgesteckt und der traf mit links ins Eck. Lange währte die Freude von SV Heimschuh nicht, denn schon in der neunten Minute schoss Michael Rampitsch den Ausgleichstreffer für Lankowitz - nach einer Flanke von der linken Seite stand der Torschütze an der 2. Stange völlig alleine.

In der 12. Minute schickte Florian Stangl seinen Kollegen Lanzl auf die Reise - dieser legte die Kugel quer Dominik BraunsteinIn der Dominik Braunstein war mit dem 2:1 zur Stelle. In der 29. Minute bewies Mittelfeldregisseur Stefan Matic seine Klasse: Er düpierte seinen Gegenspieler im 16er und chippte gefühlvoll auf die zweite Stange - dort wartete Lanzl - und er schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (29.).

Stefan Matic zauberte vor dem dritten Treffer

In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh. Ewald Hutter schoss für FC Lankowitz in der 61. Minute das zweite Tor - nach einem Foul vom Heimschuher Raphael Oswald im 16er - verwertete er den daraus resultierenden Elfmeter. Einen weiteren Schock erlitten die Gäste in der 79. Minute - ein Spieler verletzte sich bei einem Luftduell so schwer, dass der Notarzt noch am Feld erste Hilfe Massnahmen einleiten musste. Die Partie wurde für 17 Minuten unterbrochen - Lankowitz hatte zu diesem Zeitpunkt bereits das Wechselkontingent erschöpft - musste also die Partie mit zehn Mann zu Ende spielen. Die Partie endete schlussendlich mit 3:2.

Sieben Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat Heimschuh derzeit auf dem Konto. Die Heimmannschaft beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Am liebsten teilt FC Lankowitz die Punkte. Da man aber auch fünfmal verlor, steht die Mannschaft derzeit in der zweiten Hälfte der Tabelle. Zuletzt war bei den Gästen der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh setzte sich mit diesem Sieg von Lankowitz ab und belegt nun mit 23 Punkten den fünften Rang, während FC Lankowitz weiterhin 19 Zähler auf dem Konto hat und den siebten Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Samstag reist SV Heimschuh zu SC MSG Eibiswald, zeitgleich empfängt Lankowitz SV SFL Raiffeisen Stallhofen.

Stimme zum Spiel:

Alexander Radl, Trainer Heimschuh:

"Das Wichtigste am heutigen Tag, eine gute Besserung an den Spieler des FC Lankowitz. Ich bin unheimlich stolz mit welcher Intensität, Laufbereitschaft, Einstellung und fußballerischen Lösungen meine Mannschaft gespielt hat. Wir hätten früher das Spiel entscheiden müssen, aber der Sieg geht vollkommen in Ordnung da wir wenige Chancen zugelassen haben und selbst uns viele erarbeitet haben."

Gebietsliga West: SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh – FC Lankowitz, 3:2 (3:1)

61 Ewald Hutter 3:2

29 Johann Lanzl 3:1

12 Dominik Braunstein 2:1

9 Michael Rampitsch 1:1

8 Johann Lanzl 1:0

Startformationen:

Heimschuh: Nico Ploder - Markus Reiterer, Raphael Andreas Oswald, Miha Burian, Lukas Marko - Maximilian Körbler, Stefan Matic , BA, Dominik Braunstein - Jan Watz, Florian Stangl, Johann Lanzl

FC Lankowitz: Simon Monsberger, Johannes Halb, Ewald Hutter, Maximilian Zwanzer, Philipp Strafner, Daniel Unger, Laurens Mayer, Daniel Movia (K), Daniel Bauer, Michael Rampitsch, Besmir Dinaj

