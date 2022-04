3:0 Heimsieg: St. Martin holt souveräner Dreier gegen Lankowitz

Details Samstag, 23. April 2022 13:46

GSV Löscher Elektronik St. Martin i.S. erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen FC Lankowitz. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich GSV St. Martin/S. als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Partout keine Probleme hatte Lankowitz im Hinspiel gehabt, als man einen 4:1-Sieg holte.

St. Martin brauchte 20 Minuten um ins Spiel zu finden

Sebastian Lojnik nutzte die Chance für St. Martin und beförderte in der 31. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Zur Pause behielten die Gastgeber die Nase knapp vorn. Für das 2:0 von GSV Löscher Elektronik St. Martin i.S. zeichnete Ziga Kus verantwortlich (54.). Den Vorsprung von GSV St. Martin/S. ließ Stefan Schmuck in der 67. Minute anwachsen. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee siegte St. Martin gegen FC Lankowitz.

Lankowitz zeigte wenig Gegenwehr

GSV Löscher Elektronik St. Martin i.S. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. GSV St. Martin/S. findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. St. Martin bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, fünf Unentschieden und acht Pleiten. Durch den klaren Erfolg über Lankowitz ist GSV Löscher Elektronik St. Martin i.S. weiter im Aufwind.

FC Lankowitz führt mit 22 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Fünf Siege, sieben Remis und sechs Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Lankowitz nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Am nächsten Samstag reist GSV St. Martin/S. zu SC MSG Eibiswald, zeitgleich empfängt FC Lankowitz USV Veronik Installationen Grenzland.

Stimme zum Spiel:

Damijan Perus, Trainer St. Martin:

"Nach der 20. Minute haben wir unseren Rhytmus gefunden und sind aggressiver geworden. Wir haben auch viele Chancen herausgespielt, deshalb war der Sieg verdient."

Gebietsliga West: GSV Löscher Elektronik St. Martin i.S. – FC Lankowitz, 3:0 (1:0)

67 Stefan Schmuck 3:0

54 Ziga Kus 2:0

31 Sebastian Lojnik 1:0

Startaufstellungen:

St. Martin/S.: Robert Silly - Ziga Kus, Christian Kobale, Benjamin Strnad, Anzej Macek - Benjamin Temmel (K), Jernej Lampret, Joze Hudernik, Stefan Schmuck - Atanas Yankov Milkov, Sebastian Lojnik

FC Lankowitz: Simon Monsberger, Jakob Brand, Andreas Reitbauer, Thomas Strudl, Ewald Hutter, Maximilian Zwanzer, Daniel Unger, Philipp Kurt Hiebler, Daniel Movia (K), Daniel Bauer, Besmir Dinaj

by ReD

Foto: GSV St. Martin/Facebook