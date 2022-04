SVU St. Stefan/St. jubelt bei USV Grenzland

Details Sonntag, 24. April 2022 15:26

Am Samstag begrüßte USV Veronik Installationen Grenzland SVU St. Stefan/St. Die Begegnung ging mit 4:2 zugunsten des Gasts aus. St. Stefan erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. USV Grenzland war aus dem Hinspiel als Sieger hervorgegangen und hatte sich mit 3:2 durchgesetzt.

60 Zuschauer verfolgten das 1:0 des Heimteams in der achten Minute. Das 1:1 von SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz bejubelte Manuel Krenn (15.). Jan Orend brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von SVU St. Stefan/St. über die Linie (38.). Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Stephan Hiden mit dem 3:1 für St. Stefan zur Stelle (41.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In der 61. Minute überwand USV Veronik Installationen Grenzland die Abwehr von SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz und beförderte das Leder ins gegnerische Netz. Martin Hannes Gruber versenkte die Kugel zum 4:2 für SVU St. Stefan/St. (77.). Die 2:4-Heimniederlage von USV Grenzland war Realität, als der Unparteiische die Partie letztendlich abpfiff.

Bei USV Veronik Installationen Grenzland präsentierte sich die Abwehr angesichts 41 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (38). Sechs Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat USV Grenzland derzeit auf dem Konto. USV Veronik Installationen Grenzland taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Die Offensivabteilung von St. Stefan funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 42-mal zu. Acht Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz momentan auf dem Konto.

SVU St. Stefan/St. setzte sich mit diesem Sieg von USV Grenzland ab und belegt nun mit 27 Punkten den fünften Rang, während USV Veronik Installationen Grenzland weiterhin 22 Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

Für USV Grenzland geht es am kommenden Samstag bei FC Lankowitz weiter. In zwei Wochen trifft St. Stefan auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 06.05.2022 bei SC Strasser Bau Stainz 1922 antritt.

Gebietsliga West: USV Veronik Installationen Grenzland – SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz, 2:4 (1:3)

77 Martin Hannes Gruber 2:4

61 Manuel Kermautz 2:3

41 Stephan Hiden 1:3

38 Jan Orend 1:2

15 Manuel Krenn 1:1

8 Manuel Kermautz 1:0