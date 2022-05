Kantersieg: SV Stallhofen gewinnt hoch bei FC Ehrenhausen

Details Sonntag, 01. Mai 2022 19:22

Mit einem 5:1-Erfolg im Gepäck ging es für SV Stallhofen vom Auswärtsmatch bei FC Ehrenhausen in Richtung Heimat. Stallhofen ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Ehrenhausen einen klaren Erfolg. SV SFL Raiffeisen Stallhofen war aus dem Hinspiel als Sieger hervorgegangen und hatte sich mit 3:1 durchgesetzt.

Ein Doppelpack brachte den Gast in eine komfortable Position: Ricardo Jahn war gleich zweimal zur Stelle (9./27.). Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte Stallhofen auf 3:0 (41.). SV SFL Raiffeisen Stallhofen dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Mit dem 4:0 von Jahn für SV Stallhofen war das Spiel eigentlich schon entschieden (49.). Dominik Zawrel erzielte in der 62. Minute den Ehrentreffer für FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse. Samuel Krauser gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Stallhofen (82.). Am Ende verbuchte SV SFL Raiffeisen Stallhofen gegen FC Ehrenhausen einen Sieg.

In der Tabelle liegt Ehrenhausen nach der Pleite weiter auf dem zwölften Rang. In der Defensive drückt der Schuh bei den Gastgebern, was in den 53 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Nun musste sich FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und sechs Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die vergangenen Spiele waren für FC Ehrenhausen nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits fünf Begegnungen zurück.

SV Stallhofen holte auswärts bisher nur neun Zähler. Stallhofen findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Sieben Siege, ein Remis und zehn Niederlagen hat SV SFL Raiffeisen Stallhofen momentan auf dem Konto.

Als Nächstes steht für Ehrenhausen eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (19:00 Uhr) geht es gegen GSV Löscher Elektronik St. Martin i.S. SV Stallhofen tritt zwei Tage später daheim gegen die Zweitvertretung von SV Allerheiligen an.

Gebietsliga West: FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse – SV SFL Raiffeisen Stallhofen, 1:5 (0:3)

82 Samuel Krauser 1:5

62 Dominik Zawrel 1:4

49 Ricardo Jahn 0:4

41 Thomas Hoefer 0:3

27 Ricardo Jahn 0:2

9 Ricardo Jahn 0:1