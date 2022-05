Mit Derbysieg zur Tabellenführung: Söding schlägt Stallhofen souverän mit 5:2

Details Sonntag, 29. Mai 2022 10:01

Bei UFC TEAM Strommer Söding holte sich SV SFL Raiffeisen Stallhofen eine 2:5-Schlappe ab. Der UFC Söding ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SV Stallhofen einen klaren Erfolg. Die tolle Serie von Stallhofen - vier Siege en suite - ist somit gerissen. Söding hat nach diesem Sieg doppelten Grund zum feiern - die Walcher Elf lacht jetzt von der Tabellenspitze.

Söding führte nach 20 Minuten mit 3:0 - Stallhofen verkürzte vor der Halbzeit auf 3:2

Die Führung des Heimteams stellte Dominik Thalhammer sicher. Bereits nach zwei Minuten traf der Angreifer traf vor 250 Zuschauern per Lupfer über den Torhüter zum 1:0. Bereits in der 13. Minute erhöhte Dominik Gollner den Vorsprung von UFC Söding. Söding kam jetzt ordenlich in Fahrt und war regelrecht in einem Spielrausch. Nach einer Vorlage mit der Ferse von Gollern stellte Florian Kollmann auf 3:0 (20.).

Jetzt dachten sich alle Anwesenden, dass die Partei eigentlich schon entschieden sei, jedoch trübten die Gäste diese Hoffnungen. Mit schnellen Toren von Thomas Pauritsch (39.) und Franco Scherr (41.) schlug Stallhofen innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu und machte es noch einmal spannend. Die Pausenführung von UFC Söding fiel nur knapp aus - mit dem 3:2 ging es in die Kabinen.

Dominik Thalhammer markierte einen Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel sorgte Thalhammer (60.) für den nächsten Erfolgsmoment von UFC TEAM, ehe Marcel Raudner das 5:2 markierte (90.). Ein starker Auftritt ermöglichte UFC Söding am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen SV SFL Raiffeisen Stallhofen.

Das Konto von UFC TEAM Strommer Söding zählt mittlerweile 46 Punkte. Damit steht UFC Söding kurz vor Saisonende auf einem starken zweiten Platz. Die Angriffsreihe von UFC TEAM Strommer Söding lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 50 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Nur viermal gab sich UFC Söding bisher geschlagen.

SV Stallhofen rangiert mit 31 Zählern auf dem sechsten Platz des Tableaus.

Am Samstag muss UFC TEAM Strommer Söding bei FC Lankowitz ran, zeitgleich wird Stallhofen von GSV Löscher Elektronik St. Martin i.S. in Empfang genommen.

Stimme zum Spiel:

Patrick Thalhammer, Obmann Söding:

"Das war ein sehr gutes Spiel. Nach der schnellen 3:0 Führung hat bei den Jungs die Konzentration ein wenig nachgelassen und Stallhofen hat sich mit einem Doppelschlag zurückgemeldet. Nach der Pause waren wir voll da und haben uns das Spiel wieder zurückgeholt."

Gebietsliga West: UFC TEAM Strommer Söding – SV SFL Raiffeisen Stallhofen, 5:2 (3:2)

90 Marcel Raudner 5:2

60 Dominik Thalhammer 4:2

41 Franco Scherr 3:2

39 Thomas Pauritsch 3:1

20 Florian Kollmann 3:0

13 Dominik Gollner 2:0

2 Dominik Thalhammer 1:0

Startaufstellungen:

Söding: Albert Ferk - Stefan Wackerle, Marcel Raudner (K), Lukas Gartler, Phillip Thalhammer - Alexander Zöhrer, Dominik Murg, Florian Kollmann, Marco Walcher-Langmann - Dominik Thalhammer, Dominik Gollner

Stallhofen: Eduard Hausegger, Jörg Reinprecht-Galler, Florian Wagner, Franco Scherr, Nico Heidenhofer, Gregor Stroißnig, Michael Haberler, Jürgen Rößler, Thomas Pauritsch, Stephan Pauritsch (K), Maximilian Franz Grillitsch

by ReD

Foto: Richard Purgstaller