GSV St. Martin/S. besiegt SV Stallhofen souverän mit 5:2

Details Samstag, 04. Juni 2022 17:05

GSV Löscher Elektronik St. Martin i.S. drehte einen 1:2-Pausenrückstand und kam am Ende zu einem deutlichen 5:2-Erfolg gegen SV SFL Raiffeisen Stallhofen. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte GSV St. Martin/S. den maximalen Ertrag. Im Hinspiel hatte es keine Tore zu sehen gegeben.

Franco Scherr brachte St. Martin in der 18. Minute ins Hintertreffen. Marco Watz versenkte den Ball in der 25. Minute im Netz von SV Stallhofen. Für das 2:1 des Gasts zeichnete Stephan Pauritsch verantwortlich (39.). Stallhofen führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Jernej Lampret trug sich in der 61. Spielminute in die Torschützenliste ein. Atanas Yankov Milkov machte in der 80. Minute das 3:2 von GSV Löscher Elektronik St. Martin i.S. perfekt. Mit dem 5:2 sicherte der Stürmer dem Gastgeber nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (85.). Als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 5:2 letztlich abpfiff, hatte GSV St. Martin/S. die drei Zähler unter Dach und Fach.

St. Martin muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Ende der Spielzeit nimmt GSV Löscher Elektronik St. Martin i.S. eine Position im unteren Tabellenmittelfeld ein. Die Stärke von GSV St. Martin/S. liegt in der Offensive – mit insgesamt 51 erzielten Treffern. Durch den klaren Erfolg über SV SFL Raiffeisen Stallhofen ist St. Martin weiter im Aufwind.

Kurz vor Saisonende steht SV Stallhofen mit 31 Punkten auf Platz sechs.

Am nächsten Samstag (17:00 Uhr) reist GSV Löscher Elektronik St. Martin i.S. zu UFC TEAM Strommer Söding, gleichzeitig begrüßt Stallhofen USV Veronik Installationen Grenzland auf heimischer Anlage.

Gebietsliga West: GSV Löscher Elektronik St. Martin i.S. – SV SFL Raiffeisen Stallhofen, 5:2 (1:2)

