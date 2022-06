Ein Tor Unterschied macht Söding zum Meister

Details Montag, 13. Juni 2022 10:59

UFC TEAM Strommer Söding beendete die Saison mit einem 2:1-Erfolg gegen GSV Löscher Elektronik St. Martin i.S. Hundertprozentig überzeugen konnte UFC Söding dabei jedoch nicht. Im Hinspiel hatte UFC TEAM Strommer Söding bei GSV St. Martin/S. einen 2:0-Sieg eingefahren.

Der UFC Söding spielt in der kommenden Saison in der Unterliga West

Vor 350 Zuschauern stellte Marcel Raudner das 1:0 für UFC Söding sicher (18.). Zur Pause hatte die Heimmannschaft eine hauchdünne Führung inne. Das 2:0 ließ UFC TEAM Strommer Söding zum zweiten Mal im Match jubeln (66.). Kurz vor Ultimo war noch Ziga Kus zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von St. Martin verantwortlich (87.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug UFC Söding den Gast 2:1.

UFC TEAM Strommer Söding rief diese Saison immer wieder gute Leistungen ab und belohnte sich am Ende mit dem zweiten Tabellenplatz. Damit dürfte UFC Söding in der nächsten Spielzeit oben ein Wort mitreden wollen. Der Defensivverbund von UFC TEAM Strommer Söding ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 31 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. UFC Söding weist mit 16 Siegen, vier Unentschieden und vier Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Bis zum Saisonabschluss zeigte sich UFC TEAM Strommer Söding sehr stark und holte in den letzten fünf Spielen zwölf Punkte. Der Meistertitel ist auch deshalb mehr als verdient.

Kurz vor dem Ende des Fußballjahres rangiert GSV Löscher Elektronik St. Martin i.S. knapp im gesicherten Bereich. Vorallem in der Rückrunde war das Perus-Team gut unterwegs und belegte in der Rückrundentabelle den hervorragenden dritten Platz.

Stimme zum Spiel:

Patrick Thalhammer, Obmann Söding:

"Wir sind Meister und ich bin sehr stolz auf meine Burschen. Trotz der schwierigen Saison mit vielen Verletzten und Ausfällen haben wir es noch geschafft!"

Gebietsliga West: UFC TEAM Strommer Söding – GSV Löscher Elektronik St. Martin i.S, 2:1 (1:0)

87 Ziga Kus 2:1

66 Marco Walcher-Langmann 2:0

18 Marcel Raudner 1:0