Klare Sache: USV Grenzland demontiert GSV St. Martin/S.

GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S hat den Start ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 0:4-Niederlage verdaut werden. Der Gegner Grenzland hingegen hat aus zwei Spielen zwei Siege geholt und bis dato noch kein Tor erhalten.

Vor 100 Zuschauern markierte Tilen Stefanovic die Führung für USV Veronik Installationen Grenzland (8.). Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Peter Kogelnik brachte den Ball zum 2:0 zugunsten von USV Grenzland über die Linie (59.). Jusuf Dzemailji brachte die Gastgeber in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (70.). Den Vorsprung von USV Veronik Installationen Grenzland ließ Kogelnik in der 77. Minute anwachsen. Am Ende kam USV Grenzland gegen GSV St. Martin/S. zu einem verdienten Sieg.

USV Veronik Installationen Grenzland erntete 38 Punkte in der vergangenen Saison, was die Mannschaft in der Endabrechnung auf dem fünften Platz in der Tabelle einlaufen ließ. USV Grenzland machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem zweiten Platz.

30 Punkte – so lautete die Bilanz von St. Martin in der abgelaufenen Spielzeit. Im Klassement machte dies Platz sieben.

USV Veronik Installationen Grenzland tritt das nächste Mal am 19.08.2022 auf Wies. Nächsten Freitag (19:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S mit FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S.

Startformationen:

Grenzland: Primoz Kanduc - Daniel Wolfgang Werdnig, Klemen Knez, Edi Petek - Jusuf Dzemailji, Davor Rogina, Tomaz Modic, Hakim Mohammadi, Patrick Böheim (K), Tilen Stefanovic - Peter Kogelnik

St. Martin/S.: Alexander Schwarz (K) - Alexander Silly, Ziga Kus, Benjamin Strnad, Patrick Nebel, Anzej Macek - Benjamin Temmel, Joze Hudernik - Jernej Lampret, Ermin Ibrahimovic, Sebastian Lojnik

Gebietsliga West: USV Veronik Installationen Grenzland – GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S, 4:0 (1:0)

77 Peter Kogelnik 4:0

70 Jusuf Dzemailji 3:0

59 Peter Kogelnik 2:0

8 Tilen Stefanovic 1:0