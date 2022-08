Schützenfest: Gralla ballert St. Stefan aus dem Stadion

Details Samstag, 20. August 2022 22:30

Der SV Gralla feiert gegen den SVU St. Stefan/St. einen 9:1 Kantersieg. Der Saisonstart ging für die Unterlegenen vollends daneben: Aus den ersten drei Begegnungen holte St. Stefan nicht einen Zähler. Gralla hingegen bleibt auf Tuchfühlung mit der Spitze.

Jernej Leskovar (Nr. 77) traf in den ersten 45 Minuten dreimal

Tore wie am Schnürchen wurden den rund 300 Besuchern am Sportplatz in Gralla geboten: Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Gralla bereits in Front. Jernej Leskovar markierte mit seiner ersten Ballberührung in der ersten Minute die Führung. Christian Ranftl brachte den Ball zum 2:0 zugunsten der Gastgeber über die Linie (21.). Die Heimmannschaft baute die Führung weiter aus, indem Leskovar zwei Treffer nachlegte (30./42.). Der dominante Vortrag von SV Gralla im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Dominik Nöst und Christian Ranftl markierten einen Doppelpack

Lukas Walter vollendete zum fünften Tagestreffer in der 47. Spielminute. Dominik Nöst überwand den gegnerischen Schlussmann zum 6:0 (51.). Manuel Krenn erzielte in der 55. Minute den Ehrentreffer für SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz. Der siebte Streich von SV Gralla war Ranftl vorbehalten (63.). Thomas Gribitsch schraubte das Ergebnis in der 68. Minute mit dem 8:1 für Gralla in die Höhe. Den Abschluss des Torfestivals bildete der zweite Tagestreffer von Nöst, der in der 86. Minute den 9:1 Endstand fixierte.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SV Gralla im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Der SVU St. Stefan/St. steht nach drei Spieltagen auf der letzten Tabellenposition.

Gralla gibt am Sonntag seine Visitenkarte bei SV Raiffeisen Stallhofen ab. St. Stefan empfängt am 26.08. den FC Preding.

Stimme zum Spiel:

Markus Kapun, Trainer Gralla:

"Wir waren klar besser, haben in der ersten Minute schon das Tor gemacht und dann ist das Werkl gelaufen. Ich gratuliere meiner Mannschaft zu diesem sensationellen Sieg."

Gebietsliga West: SV RB Pichler Bau Gralla – SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz, 9:1 (4:0)

86 Dominik Noest 9:1

68 Thomas Gribitsch 8:1

63 Christian Ranftl 7:1

55 Manuel Krenn 6:1

51 Dominik Noest 6:0

47 Lukas Walter 5:0

42 Jernej Leskovar 4:0

30 Jernej Leskovar 3:0

21 Christian Ranftl 2:0

1 Jernej Leskovar 1:0

Startformationen:

Gralla: Aljaz Music - Niko Klaric-Guner, Philipp Mally, Michael Muckenauer, Felix Heinz Haring - Lukas Walter, Gian-Carlo Feiertag, Mathias Pratter , BEd - Christian Ranftl, Dominik Nöst (K), Jernej Leskovar

St. Stefan/St.: Simon Robert Pauer, Kevin Herunter, Matthias Lichtenegger (K), Stephan Hiden, Manuel Krenn, Florian Thomann, Felix Knopper, Michael Herk, Tim Bezjak, Damian Lang, Stefan Burtscher

by René Dretnik

Foto: Christian Fauland