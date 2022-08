Heimsieg: UFC Wettmannstätten schießt sich an die Spitze (Bildergalerie)

Details Montag, 22. August 2022 14:58

SC Stainz hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten drei Spielen gingen die Gäste kein einziges Mal als Sieger hervor. Dies ist wohl auch mit Sicherheit der Verletzungsmisere geschuldet. An diesem Spieltag verlor man 1:3 gegen UFC Wettmannstätten. Die Gewinner lachen nun von der Tabellenspitze in der Gebietsliga West.

Der UFC Wettmannstätten ist das einzige Team in der Liga ohne Punkteverlust

Blitzstart der Gastgeber

Der Hausherren erwischten einen Blitzstart: Vor 120 Zuschauern markierte Teodor Knuplez die Führung für Wettmannstätten (2.). Nach einem Eckball traf der Innenverteidiger ins Schwarze. Ein Doppelpack Gerhard Gasser ließ den Traum vom Sieg der Gäste verschwinden. Nach einem Traumpass umkurvte er den Stainzer Schlussmann Moritz Wellscheller und schob den Ball ins leere Tor (18.) In der 25. besorgte er - nach einem Elferfoul an ihm - den daraus resultierenden Strafstoß gleich selbst und erhöht auf 3:0 (25.)

Stainz kam in den ersten 45 MInuten fast nicht zur Geltung - zur Halbzeit blickte UFC Haring-Group Wettmannstätten auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Nach dem Wiederanpfiff erfingen sich die Gäste ein wenig und kamen auch zu Chancen - die beste hatte Hrvoje Cavar - er setzte einen Abpraller von Torhüter Angelo Simonitsch nur knapp neben das Tor.

Gerhard Gasser markierte einen Doppelpack

In der 67. Minute wurde es noch einmal gefährlich - nach einem Stanglpass brachte Matej Derek den Ball nicht im Gehäuse unter. Der Treffer zum 1:3 von Sebastian Wippel fiel zu spät - die Hausherren verteidigten ihren Zweitorevorsprung bis zum Ende.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Wettmannstätten im Klassement nach vorne und belegt jetzt den ersten Tabellenplatz. SC Strasser Bau Stainz 1922 bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel.

Kommenden Samstag (18:00 Uhr) tritt UFC Haring-Group Wettmannstätten bei GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn an. SC Stainz empfängt am 26.098.2022 den SC "MSG" Eibiswald.

Stimmen zum Spiel:

Thorsten Müller, Trainer Wettmannstätten:

"Wir sind mit dem Saisonstart sehr zufrieden. Wir haben gegen Stainz in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt, hätten auch höher führen können. Im zweiten Durchgang haben wir geschickt verwaltet, Stainz ist dadurch zwar mehr ins Spiel gekommen. Der Sieg war auch in dieser Höhe verdient!"

Patrick Steiner, Trainer Stainz:

"In der ersten Halbzeit waren wir nicht vorhanden, das war eine der schlechtesten Leistungen seit ich Trainer bin. Im zweiten Durchgang sind wir dann mehr ins Spiel, haben unsere Chancen aber nicht genützt und somit verloren."

Gebietsliga West: UFC Haring-Group Wettmannstätten – SC Strasser Bau Stainz 1922, 3:1 (3:0)

81 Sebastian Wippel 3:1

25 Gerhard Gasser 3:0

18 Gerhard Gasser 2:0

2 Teodor Knuplez 1:0

Startformationen:

Wettmannstätten: Angelo Simonitsch - Teodor Knuplez, Lukas Budimir, Manuel Leitl - David Neuhold, Martin Lazarus, Matej Breznik, Marcel Grinschgl, Marcel Kraxner, Nino Aldrian - Gerhard Gasser (K)

Stainz 1922: Moritz Wellscheller - Thomas Schöner, Hrvoje Cavar, Davor Klapka, Christopher Kowatschitsch (K), Kevin Temmel - Roman Thaller, Patrick Gutbrunner, David Reisinger, Sebastian Wippel - Matej Derek

by René Dretnik

Foto: UFC Wettmannstätten/Jauk (Bildergalerie)