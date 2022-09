SV Gralla eiskalt - SC Stainz am Boden!

Details Samstag, 03. September 2022 13:22

Für SC Strasser Bau Stainz 1922 gab es in der Partie gegen SV RB Pichler Bau Gralla, an deren Ende eine 2:6-Niederlage stand, nichts zu holen. SV Gralla erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Vor den Augen der 120 Zuschauer stellte Christian Ranftl das 1:0 für den Gastgeber sicher (12.). Niko Klaric-Guner trug sich in der 20. Spielminute in die Torschützenliste ein. SV RB Pichler Bau Gralla ließ den Vorsprung in der 32. Minute anwachsen. Nach dem souveränen Auftreten von SV Gralla überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand.



In der 47. Minute erzielte Patrick Gutbrunner das 1:3 für SC Stainz. Lukas Walter gelang ein Doppelpack (55./68.), mit dem er das Ergebnis auf 5:1 hochschraubte. Maximilian Vollenwyder beförderte das Leder zum 2:5 von SC Strasser Bau Stainz 1922 in die Maschen (87.). Kurz darauf traf Philip Schleicher in der Nachspielzeit für Gralla (92.). Letztlich feierte SV RB Pichler Bau Gralla gegen SC Stainz nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

SCHLUSSPFIFF in Gralla! Gralla schlägt Stainz mit 6:2! Stainz probierte in der zweiten Halbzeit nochmal was zu holen hat aber die Chancen nicht nutzen können während Gralla die Chancen eiskalt nutzte und somit als verdienter Sieger vom Platz geht. Gralla hält nun bei 10 Punkten während die Negativserie von Stainz weiter geht und weiterhin auf den ersten Sieg warten müssen. Ich Bedanke mich fürs Mitlesen und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende Stefan Schöner, Ticker-Reporter

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SV Gralla in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Erfolgsgarant von Gralla ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 24 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die Saisonbilanz von SV RB Pichler Bau Gralla sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei drei Siegen und einem Unentschieden büßte SV Gralla lediglich eine Niederlage ein.

SC Strasser Bau Stainz 1922 muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste finden sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von SC Stainz liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 19 Gegentreffer fing. Fünf Spiele und noch kein Sieg: SC Strasser Bau Stainz 1922 wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. SC Stainz taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Am kommenden Samstag trifft Gralla auf GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn, SC Strasser Bau Stainz 1922 spielt tags zuvor gegen FC Erhart Preding.

Gebietsliga West: SV RB Pichler Bau Gralla – SC Strasser Bau Stainz 1922, 6:2 (3:0)

