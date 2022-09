Schützenfest: SC Stainz ballert FC Preding aus dem Stadion

Details Samstag, 10. September 2022 17:56

SC Stainz drehte einen 0:1-Pausenrückstand und ließ FC Preding am Ende mit 7:1 keine Chance. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte SC Strasser Bau Stainz 1922 den maximalen Ertrag.

Preding hatte einen Traumstart und ging vor 150 Zuschauern in Führung. Djordje Micic war es, der in der fünften Minute zur Stelle war und nach einem mustergültigen Solo den Ball in den Maschen versenkte. In Minute 16 zitterte nach einem Weitschuss von Emil Hamzagic (Preding) die Querlatte - es blieb beim 0:1. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt.

Wie ausgewechselt traten die Heimischen im zweiten Durchgang auf: Sebastian Wippel schockte FC Erhart Preding und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für SC Stainz (47./50.). Patrick Gutbrunner trug sich in der 53. Spielminute in die Torschützenliste ein. Christopher Kowatschitsch beseitigte mit seinen Toren (61./65.) die letzten Zweifel am Sieg von SC Strasser Bau Stainz 1922.

UNGLAUBLICH wie Stainz aus der Kabine kam. In 20 Minuten erzielte man fünf Tore und sorgte somit für die Entscheidung in diesem Spiel. Preding ist komplett von der Rolle findet nicht mehr ins Spiel, diese Partie könnte in einem Debakel enden, wenn man nicht die Kurve bekommt. Und das alles nach einer 0:1 Pausenführung. Extrem bitter! Stefan Schöner, Ticker-Reporter

Die Heimmannschaft baute die Führung aus, indem Matej Derek zwei Treffer nachlegte (67./88.). Letztlich feierte SC Stainz gegen FC Preding nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SC Strasser Bau Stainz 1922 im Klassement nach vorne und belegt jetzt den elften Tabellenplatz. SC Stainz fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Nur einmal ging SC Strasser Bau Stainz 1922 in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Trotz der Niederlage belegt Preding weiterhin den siebten Tabellenplatz. Der Gast musste schon 19 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Die bisherige Saisonbilanz von FC Erhart Preding bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach.

Am kommenden Freitag trifft SC Stainz auf GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S, FC Preding spielt am selben Tag gegen GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn.

Stimme zum Spiel:

Patrick Steiner, Trainer Stainz:

"Wenn du fünf Spiele nicht gut spielst aber merkst, dass du mehr Potential hast und dir dann in der zweiten Halbzeit den Frust von der Seele ballerst, dann gewinnst du solche Spiele."

Gebietsliga West: SC Strasser Bau Stainz 1922 – FC Erhart Preding, 7:1 (0:1)

88 Matej Derek 7:1

67 Matej Derek 6:1

65 Christopher Kowatschitsch 5:1

61 Christopher Kowatschitsch 4:1

53 Patrick Gutbrunner 3:1

50 Sebastian Wippel 2:1

47 Sebastian Wippel 1:1

5 Djordje Micic 0:1

by ReD