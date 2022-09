Doppelpack: SV Gralla dreht dank Nöst das Spiel

Details Sonntag, 11. September 2022 12:19

Im Spiel von GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn gegen SV RB Pichler Bau Gralla gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. Die Ausgangslage sprach für SV Gralla, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Dominik Nöst markierte einen Doppelpack

GASV Pölfing-Brunn erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Tilen Zoric traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Gralla zeigte sich wenig beeindruckt. In der achten Minute schlug Jernej Leskovar mit dem Ausgleich zurück. Lukas Luckerbauer brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Pölfing-Brunn über die Linie (19.). SV RB Pichler Bau Gralla brachte das Netz in Minute 32 für den Ausgleich zum Zappeln. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. SV Gralla stellte mit dem 3:2 in der 53. Minute die Weichen auf Sieg. Nach der Beendigung des Spiels durch den Referee feierte Gralla einen dreifachen Punktgewinn gegen GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn.

Trotz der Schlappe behält GASV Pölfing-Brunn den sechsten Tabellenplatz bei. In dieser Saison sammelte das Heimteam bisher drei Siege und kassierte drei Niederlagen.

Für Pölfing Brunn wird der Wiederaufstieg schwierig

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SV RB Pichler Bau Gralla in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von SV Gralla stets gesorgt, mehr Tore als Gralla (27) markierte nämlich niemand in der Gebietsliga West. Die bisherige Spielzeit von SV RB Pichler Bau Gralla ist weiter von Erfolg gekrönt. SV Gralla verbuchte insgesamt vier Siege und ein Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen.

Am kommenden Freitag trifft Pölfing-Brunn auf FC Erhart Preding, Gralla spielt am selben Tag gegen UFC Haring-Group Wettmannstätten.

Stimme zum Spiel:

Zeljko Vukovic, Trainer Pölfing Brunn:

"Wir haben zweimal geführt, zwei schöne Tore gemacht. Leider war hinten Tag der offenen Tür."

Gebietsliga West: GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn – SV RB Pichler Bau Gralla, 2:3 (2:2)

53 Dominik Noest 2:3

32 Dominik Noest 2:2

19 Lukas Luckerbauer 2:1

8 Jernej Leskovar 1:1

5 Tilen Zoric 1:0